Вчені обробили зображення, отримані в інфрачервоному, видимому та ультрафіолетовому діапазонах хвиль.

Нові приголомшливі зображення Юпітера показують деталі атмосфери в іншому світлі.

Вчені змогли спостерігати за зникненням знаменитого супершторму Юпітера за допомогою знімків в інфрачервоному спектрі, повідомляє space.com.

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Нещодавно оброблені зображення, отримані космічним телескопом Хаббла і обсерваторією Джеміні-Норт на Гаваях, розкривають деталі турбулентної атмосфери Юпітера на різних довжинах хвиль, допомагаючи вченим з'ясувати, що є рушійною силою утворення масивних штормів газового гіганта.

Вчені обробили зображення, отримані в інфрачервоному, видимому та ультрафіолетовому діапазонах хвиль, щоб забезпечити інтерактивне паралельне порівняння різних видів хмар над газовим гігантом.

Мінливий зовнішній вигляд планети на різних довжинах хвиль дозволяє астрономам по-новому поглянути на поведінку атмосфери Юпітера. Як не дивно, велика червона пляма - гігантський супер-шторм дуже добре видно у видимому та ультрафіолетовому діапазонах світлових хвиль, але майже зливається з фоном в інфрачервоному діапазоні.

З іншого боку, смуги хмар Юпітера, що обертаються в протилежних напрямках, добре видно на всіх трьох зображеннях.

На відміну від червоних плям, на інфрачервоному зображенні чітко видно циклонічний вихор, що поширюється зі сходу на захід. Ця серія вихорів протяжністю майже 72000 кілометрів виглядає як яскрава смуга в Північній півкулі планети.

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Переклад: Катерина Лиманська