На Тайвані мешкали гігантські пітони: вчені з'ясували причину їх зникнення

Тепер на Тайвані небезпечні рептилії не водяться.

Пітони - звичайне явище в багатьох країнах Азії, особливо в тропічних джунглях і болотах таких країн, як В'єтнам, Таїланд та Індонезія. Але цікавим винятком є острів Тайвань, де цих рептилій не буває.

Що виявили дослідники

Але нове дослідження виявило єдиний скам'янілий хребець тулуба пітона у формації Читін, багатій на скам'янілості районі Тайнаня, пише Phys. Він датується середнім плейстоценом (від 800 тис. до 400 тис. років тому), і розрахунки показують, що він належав пітону довжиною не менше 4 м. А найбільші змії на Тайвані сьогодні досягають 2-3 м в довжину.

За минулі роки в тайванській палеонтологічній літописі були виявлені останки різних доісторичних істот, включаючи крокодилів, черепах, птахів і декількох змій, але ніколи не зустрічалися пітони.

Вчені з Національного університету Тайваню ідентифікували зразок за характерним поєднанням особливостей хребців, включаючи форму зигосфени - кісткової структури, яка допомагає скріплювати хребці змії і обмежувати їх скручування. У пітонів зигосфена має широку клиноподібну форму, що дозволяє відрізнити її від інших змій.

У розпорядженні команди була тільки одна частина пітона, але вони все ж змогли розрахувати його розмір, використовуючи вимірювання хребців і статистичні моделі, засновані на даних про сучасних змій.

Куди поділися пітони

Дослідники відзначають, що їх зникнення може бути частиною більш широкої хвилі вимирань в кінці плейстоцену, коли зникло безліч великих тварин, хоча причини цього явища на Тайвані залишаються неясними.

Однак одним з найдивовижніших моментів є теорія дослідників про те, що, коли ці змії вимерли, вони залишили після себе екологічну нішу, яка досі не заповнена. Навіть незважаючи на те, що клімат в результаті потеплішав, автори стверджують, що наземна екосистема острова, можливо, не повністю відновилася після екологічних потрясінь плейстоцену, коли зникло кілька великих хижаків.

"Зникнення вищого хижака, як показує приклад цього великого пітона... в сучасному біорізноманітті Тайваню, вказує на різку зміну фауни. Ніша вищих хижаків в сучасній екосистемі могла залишитися вакантною з часів плейстоценового вимирання", - вважають дослідники.

