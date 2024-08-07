Єдине пояснення, яке знайшли вчені: чоловіки несвідомо "хизуються" перед гаджетом, що говорить спокусливим голосом.

Автомобільні навігатори з "сексуальними" жіночими голосами погано впливають на чоловіків-водіїв, провокуючи їх порушувати правила дорожнього руху. Такого висновку дійшли науковці Шанхайського університету Фудань, пише Independent.

Дослідження базувалося на двох експериментах, під час яких чоловікам давали вказівки різними голосами.

Перший експеримент включав реальні ситуації водіння, коли чоловіки в симуляторі отримували вказівки низькими або високими жіночими голосами. Коли вони наближалися до перехрестя, світлофор змінював сигнал із зеленого на жовтий, даючи вибір: зупинитися або продовжити рух.

Відео дня

Результати показали, що, отримуючи вказівки високим жіночим голосом, чоловіки приблизно на 40% частіше проїжджали на жовте світло. Це змусило університетських дослідників припустити, що піддослідні "хизувалися" та "демонстрували свої навички водіння" автомобільному навігатору із сексуальним голосом.

У другому експерименті дослідники вивчали дві групи чоловіків у віртуальній реальності, де їм було наказано перейти міст. Перед переходом вузького містка чоловікам програвали зразок жіночого голосу – у половині випадків привабливим високим голосом у половині – менш привабливим низьким.

У середньому чоловіки, які чули більш високий голос, переходили місток швидше, ніж ті, хто чув нижчий голос. Дослідники припустили, що це тому, що високий голос підсвідомо спонукав їх піти на більший ризик.

Інші цікаві відкриття науковців

Як писав УНІАН, у Китаї придумали, як добувати електрику з дощу. Щоправда, інші вчені кажуть, що практична корисність такої установки вельми сумнівна.

Також ми розповідали, чому птахів не вбиває струмом, коли вони сидять на електричних дротах. Будь-кому, хто розуміє принципи роботи електричних систем, відповідь здається очевидною.

Вас також можуть зацікавити новини: