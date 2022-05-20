У МКС на випадок непередбачених обставин через російсько-українську війну розроблено спеціальний план дії.

Бойові дії в Україні видно з Міжнародної космічної станції.

Про це в інтерв'ю Bild розповів німецький астронавт Матіас Маурер. Чоловік вже повернувся на Землю і поділився головними враженнями від МКС.

"Ми змогли побачити хмари диму над країною і спалахи від потраплянь ракет вночі. Це мене дуже засмутило", - уточнив Маурер.

У МКС на випадок непередбачених обставин через російсько-українську війну розроблений спеціальний план дії, додав астронавт.

Маурер додав, що, незважаючи на агресію росіян щодо України, на станції до російських астронавтів ставляться добре: "Троє російських космонавтів — мої найкращі друзі, ми навіть помінялися спальними місцями".

При цьому космонавт вважає, що війна в Україні була підтримана тільки кількома особами в Росії.

"Я сподіваюся, що народ України скоро знову зможе жити в мирі у вільній країні. Війна відкидає нас на десятиліття назад. Після війни нам знову доводиться будувати мости. Я часто бував у Росії, і всі люди, яких я знаю, були дуже милі і теплі зі мною. Не може бути, щоб кілька людей все зіпсували", - стверджує Маурер.

Раніше The New York Times опублікував відеодокази страти вісьмох чоловіків у Бучі російськими десантниками та ідентифікував особи жертв.

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