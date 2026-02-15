90% українців проти проведення виборів під час війни, - Зеленський

Зеленський допустив проведення виборів, але тільки, якщо Трамп зможе домовитися з Путіним про 2-3 місяці перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів наша країна насамперед потребує завершення війни або хоча б припинення вогню. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Politico.

"Нам потрібна безпека для цього. Нам потрібне припинення вогню, тобто можливо не кінець війни, а припинення вогню або гарантії безпеки. За таких обставин треба змінити закон, наш парламент може це зробити, я сподіваюся. Але цікаво, що 90% українців проти виборів. Якщо комусь цікаво, що думають українці, то 90% проти, тому що розуміють, що це жахливо - як проводити вибори зараз, під час війни, під обстрілами", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що важко зрозуміти, як під час війни будуть голосувати військові і 8 млн українців, які перебувають за кордоном. Він допустив проведення виборів в Україні, але тільки, якщо президент США Дональд Трамп зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про 2-3 місяці перемир'я.

Навіщо Росія наполягає на проведенні виборів в Україні під час війни

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ініціює проведення виборів в Україні під час війни, щоб позбутися його. Він підкреслив, що ідея проведення виборів під час війни була, перш за все, позицією Росії. За його словами, пізніше цю ідею підхопила російська сторона.

"Це не секрет. Я ні в чому не звинувачую американську сторону. Але вони навели як приклад Авраама Лінкольна, який проводив вибори під час війни в Америці. Вони сказали: "Покажіть, що ви готові!" І я сказав: "Я готовий", - сказав Зеленський.

