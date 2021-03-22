Іспанія, як і Німеччина, є державою Євросоюзу, яка за останні місяці мала найгірші відносини з Росією.

Розслідування кібератаки на Державну службу зайнятості Іспанії 9 березня вказує на те, що за нею стоїть Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Confidencial.

Зазначається, що кібератака є відповіддю Москви на низку дипломатичних та військових інцидентів, які сталися між Кремлем з одного боку та урядом й іспанськими збройними силами з іншого.

Держслужбу зайнятості Іспанії було атаковано вірусом типу "ramsomware", який шифрує файли та блокує комп'ютери, щоб отримати викуп, як правило, в криптовалюті, в обмін на відновлення нормальної роботи. Ці кібератаки мають сенс проти компаній, які іноді платять хакерам, але не проти установ, які не можуть піддатися на шантаж.

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Метою кібератаки була, ймовірно, дискредитація державної установи та держави, якій вона належить. Також вона мала б викликання невдоволення громадян через скасування тисяч соцвиплат по всій Іспанії та параліч обробки даних щодо допомоги по безробіттю, особливо під час кризи.

Іспанія, як і Німеччина, є державою з певною вагою в Європейському союзі, яка за останні місяці мала найгірші відносини з Росією. У цій країні три роки тому була створена зловмисна програма Ruyk, за допомогою якої групи кіберзлочинців здійснили численні атаки, багато з яких, імовірно, були за замовленням ФСБ Росії.

Розслідування, проведене в Іспанії Національним інститутом кібербезпеки та Національним криптологічним центром (при Національному центрі розвідки) може чітко вказати на Москву як відповідальну за кібератаку.

Якщо Німеччина вступила в конфронтацію з Росією у справі опозиціонера Олексія Навального, то напруженість із Іспанією виникла після невдалого візиту голови європейської дипломатії Жозепа Борреля у лютому. Після цього візиту 27 країн-членів затвердили нові санкції проти Росії 22 лютого. Уряд Іспанії брав участь у суперечці Борреля-Лаврова через міністра закордонних справ Аранчу Гонсалес Лаю. Це закінчилося нагадуванням, що Іспанія є "однією з 23 повноцінних демократій у світі", тоді як "Росія займає 124 місце зі 167 країн".

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Також видання згадує про інциденти з перехоплення російських винищувачів іспанськими над Чорним морем, а також присутність іспанських кораблів у Чорному морі, що дратує Росію.

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Автор: Олександр Топчій