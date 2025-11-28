Під час запуску ракети в четвер пошкоджено єдиний в Росії стартовий майданчик для відправки людей у космос.

У четвер Росія запустила корабель "Союз МС-28", відправивши в космос трьох астронавтів, але при цьому під час запуску пошкодила стартовий майданчик на космодромі Байконур. Як пише Business Insider, це єдиний в Росії стартовий майданчик для відправки людей у космос.

Роскосмос підтвердив росЗМІ в четвер, що стартовий майданчик у Байконурі було пошкоджено, але не уточнив масштаб пошкоджень.

Сам запуск, у результаті якого корабель "Союз" доставили до Міжнародної космічної станції, пройшов успішно, і ніхто з трьох астронавтів на борту не постраждав. Однак кадри Роскосмосу свідчать про те, що сервісний відсік під стартовим майданчиком був зміщений під час запуску двигунів "Союзу".

"Відеозапис запуску показав, як із траншеї розлітаються уламки, а вихлопний струмінь ракети спалахнув, що може вказувати на вибух або обвалення конструкції... Ще один знімок наслідків, зроблений Роскосмосом згори, показав обвуглені залишки великої споруди, що лежить у вихлопній траншеї станції. Тим часом кадри стартового майданчика, зняті безпосередньо перед стартом, показують, що траншея раніше була порожня", - пише BI.

Сервісний відсік - це платформа, розташована біля основи стартового майданчика, на якій розміщуються критично важливі кабелі, датчики та інше обладнання, а також надається технічним фахівцям робоча зона для хвостової частини ракети.

Водночас незрозуміло, як сервісний відсік був зміщений і скільки часу може зайняти його ремонт. Роскосмос не відповів на запит про коментар, надісланий поза робочим часом.

Майданчик 31/6 - єдиний в Росії стартовий майданчик для пілотованих космічних апаратів. Він був побудований у 1960-х роках на космодромі Байконур, який Росія орендує у Казахстану.

Водночас на космодромі Байконур є альтернативний майданчик, відомий як Майданчик 1 або Гагарінський старт. Саме з нього Росія запустила знаменитого космонавта Юрія Гагаріна, який здійснив перший у світі політ людини в космос. Він використовувався з 1950-х років, проте припинив космічні польоти 2019 року.

Росія також будує на своїй території новий космодром - космодром Східний, але ще не завершила створення інфраструктури для пілотованих запусків.

Війна в космосі

Раніше ЗМІ писали, що Москва і Пекін здійснюють набагато більше актів військового глушіння в космосі, ніж вважалося раніше.

Зараз навколо Землі обертається понад 10 000 супутників, переважно цивільних. Якщо важливі системи вийдуть з ладу, наслідки будуть негайними: для навігації, банківських переказів чи прогнозів погоди, і особливо для військових конфліктів.

