Американські науковці вирішили з'ясувати, як пет-терапія впливає на виконавчі функції учнів при стресі.

Спілкування з собаками покращує виконавчі функції студентів у стресовому стані.

До такого висновку прийшли американські науковці, проаналізувавши, як на студентів впливають різні способи усунення стресу. Результати дослідження опубліковані в AERA Open, пише N+1.

Доведено, що стрес погіршує показники виконавчих функцій у студентів - наприклад, здатність планувати дії згідно з метою або змінювати реакцію залежно від контексту. Це своєю чергою може значно знижувати успішність, тому університети розробляють програми боротьби зі стресом.

Читайте такожПоліція Нью-Йорка звільнила робопса Boston DynamicsУ дослідженні під керівництвом Ненсі Гі з Університету Співдружності Віргінії брали участь 309 студентів. Третина з них, згідно з анкетуванням, мала високий ризик стресу.

Учасників випадковим чином розділили на три групи. У першій студенти в якості терапії стресу спілкувалися з собаками. У другій проводилися заняття з професійним психологом, а у третій - учасники приділяли рівну кількість часу як заняттям з психологом, так і спілкуванню з собаками.

В результаті поліпшення виконавчих функцій було помічено лише у студентів зі стресом в першій групі, де проводилася пет-терапія. При цьому отримані результати зберігалися й через шість тижнів після занять.

Таким чином вчені з'ясували, що пет-терапія ефективніша навіть за заняття з психологом за схваленими медициною програмами. Однак автори дослідження вважають, що для участі в експерименті могли прийти в основному ті добровольці, які люблять тварин, що могло спотворити випадковий характер вибірки.

Науковці мають намір продовжувати дослідження в цій галузі.

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Автор: Катерина Комолова