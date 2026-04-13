Між Аргентиною і Чилі знайшли гігантське родовище міді: масштаби вражають

Поклади можуть стати найбільшим відкриттям останніх десятиліть.

У горах Анди виявили одне з найбільших родовищ міді за останні 30 років. Знахідка настільки масштабна, що її ресурсів вистачить на понад 70 років безперервної роботи, повідомляє ECONEWS.

За наявними даними, тільки в "гарантованих" запасах там є близько 13 мільярдів кілограмів міді. А якщо додати потенційні поклади, цифра зростає ще на 25 мільярдів кілограмів.

Уявіть собі "склад" під землею на кордоні Аргентини та Чилі, де лежать мільярди кілограмів міді та десятки мільйонів унцій золота і срібла. Щоб дістати це багатство, компанія Lundin Mining вирішила об’єднати два сусідні родовища – Філо-дель-Соль та Хосемарія, щоб не будувати заводи та дороги двічі.

"Філо-дель-Соль став одним із найважливіших відкриттів на новому полі за останні 30 років", - заявив президент компанії Джек Ландін.

Мідь – це те, без чого не працюватиме жодна розетка, смартфон чи електромобіль. Світ споживає її все більше, а родовищ стає менше. Як йдеться у матеріалі, до 2040 року попит на мідь підскочить на 30%. Якщо цю шахту запустять, вона щороку даватиме близько 400 мільйонів кілограмів.

Очікується, що Аргентина отримає близько 69 мільярдів доларів податків. Окрім грошей, це робота для людей: під час будівництва створять 5 500 робочих місць, а ще 19 000 з’являться в обслуговуючих сферах.

Як зазначив Дейв Дікер:

"Ми перебуваємо в чудовій позиції, щоб продовжувати стимулювати розвиток гірничодобувного району з величезним потенціалом".

Які труднощі чекають попереду

Зазначається, щоб возити метал, потрібно оновити дорогу довжиною 220 кілометрів від найближчого міста.

Також видобуток потребує багато води. Тому щоб не забирати питну воду у місцевих мешканців, компанії планують опріснювати воду з океану та качати її з боку Чилі.

