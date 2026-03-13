NASA планує запуск першої пілотованої місії до Місяця з 1972 року, - ЗМІ

Запуск 10-денної місії Artemis II запланований на 1 квітня.

Американське космічне агентство NASA планує здійснити запуск місії Artemis II 1 квітня, повідомляє Fox News. Вона стане першою пілотованою місією до Місяця з часів програми Apollo, останній політ якої відбувся у 1972 році.

Як зазначається, у четвер представники агентства повідомили, що завершили перевірку готовності до польоту (Flight Readiness Review). Після цього ракету мають повернути на стартовий майданчик 19 березня, де проведуть фінальну підготовку до запуску.

Запуск 10-денної місії попередньо запланований на 1 квітня о 18:24 за східним часом США. Резервною датою визначено 2 квітня о 19:22.

Виконувачка обов’язків заступника адміністратора директорату розвитку систем дослідження космосу Лорі Глейз заявила, що всі команди підтримали рішення про запуск після завершення підготовчих робіт перед вивезенням ракети на стартовий майданчик.

За її словами, місія є тестовою і не позбавлена ризиків, однак команда і техніка повністю готові до польоту.

Спочатку запуск Artemis II планували на початок лютого. Проте його довелося відкласти після виявлення витоків палива під час тестового запуску. Наприкінці місяця інженери також зафіксували витік гелію. Ракету Space Launch System (SLS) повернули зі стартового майданчика до будівлі складання ракет Vehicle Assembly Building, де провели ремонтні роботи, які нині майже завершені.

Голова команди управління місією Artemis II Джон Ганікатт зазначив, що статистично успішність нових ракетних запусків може коливатися від одного успішного запуску з двох до одного з п’ятдесяти. Водночас він наголосив, що реальні шанси місії значно вищі.

За його словами, інженери ретельно аналізують ризики, зменшують їх і запроваджують необхідні заходи контролю.

Політ навколо Місяця

У NASA також вирішили не проводити ще одну так звану "генеральну репетицію" запуску – тестове заправлення ракети перед стартом. Агентство хоче, щоб наступне повне заправлення відбулося вже безпосередньо у день запуску.

Програма Artemis започаткована у грудні 2017 року під час першого президентського терміну Дональда Трампа. До складу екіпажу Artemis II входять чотири астронавти: американці Рід Вайзман, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також канадець Джеремі Гансен. Вони мають облетіти Місяць і повернутися на Землю. Очікується, що це стане найдальшим польотом людини в космосі в історії.

У NASA також планують реалізувати наступні місії – Artemis III, Artemis IV та Artemis V. Зокрема, Artemis IV і V мають повернути астронавтів безпосередньо на поверхню Місяця.

NASA переглядає програму Artemis, яка має повернути астронавтів на Місяць - подробиці

Нагадаємо, NASA заявила про перегляд місячної програми Artemis, додавши нову підготовчу місію у 2027 році. Йшлося, що адміністратор Джаред Айзекман назвав це "єдиним шляхом уперед" – також повідомлялося про планування місії з висадки на Місяць на 2028 рік. Це буде перше повернення астронавтів на поверхню Місяця за понад 50 років. Анонсувалося, що на початку та наприкінці цього року може бути дві висадки.

