У Франції розгорівся скандал через дрес-код для залізничників

Французька національна залізнична компанія SNCF зазнала критики з боку профспілок через дрес-код для співробітників високошвидкісних електропоїздів TGV, які не носять стандартну уніформу.

Це вже другий з початку року гучний скандал за участю французького перевізника – раніше його розкритикували за вагони "тільки для дорослих".

Що обурило громадськість у Франції

Як пише Der Spiegel, не так давно залізничникам видали "Керівництво з елегантності для TGV", в якому містилися поради щодо макіяжу та вибору відповідного одягу залежно від типу фігури.

Зокрема, жінкам з трикутною фігурою радили уникати "обтягуючих спідниць і об'ємних кишень на стегнах" і замість цього вибирати "світлий або яскравий топ, структурований жакет, підплічники або широкий комір", щоб "збалансувати силует у верхній частині тіла".

Тим часом чоловікам з більш округлою фігурою рекомендували "вибирати темні топи" і "жакети, що закривають стегна", щоб "подовжити силует і створити ефект стрункості".

У свою чергу профспілка Sud-Rail у своєму повідомленні на платформі X назвала цю добірку ганьбою. У трудовому договорі обумовлено, що деякі залізничники носять уніформу, але не вказано, що вони повинні приводити свою фігуру і зовнішній вигляд у відповідність з естетичними вимогами керівництва.

Критики ідеї підкреслили, що категоризаційний поділ людей на різні типи статури, які нібито потребують "корекції" або "відновлення балансу", передбачає, що деякі типи статури вважаються "проблематичними".

"Подібні заяви є одночасно сексистськими і гроссофобськими (тобто стигматизують людей із надмірною вагою)", – обурилися в профспілці, додавши, що поради з макіяжу та краси в брошурі нагадували 1960-ті роки.

Реакція керівництва SNCF

У відповідь на критику директор з пасажирських перевезень далекого прямування SNCF Ален Кракович негайно відкликав керівництво.

"Це не відповідає ні нашим цінностям, ні нашим методам роботи з співробітниками", – написав він на платформі X.

Також Кракович анонсував проведення внутрішнього розслідування, щоб подібні інциденти більше не повторювалися.

Інші туристичні скандали у Франції

Як повідомляв УНІАН.Туризм, з цілою низкою скандалів в останні місяці зіткнувся найвідоміший музей Франції Лувр – від зухвалого пограбування в жовтні 2025 року, яке викрило серйозні проблеми з безпекою і загальним станом комплексу, до підняття цін на квитки для неєвропейців. Ну а в лютому 2026 року Лувр знову нагадав про себе, коли поліція викрила схему шахрайства з квитками в музей на суму 10 мільйонів євро.

Навесні 2025 року у Франції також вибухнув скандал через те, що паризькі ресторани викрили у подачі туристам дешевого вина під виглядом дорогого.

