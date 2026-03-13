Samsung Galaxy S26 Ultra погнули, подряпали і підпалили: наскільки він витривалий

За словами автора відео, смартфон "надійний і міцний, як скеля".

Флагманський телефон Galaxy S26 Ultra пройшов популярний тест на міцність від блогера JerryRigEverything. Випробування показало, що новий пристрій від Samsung став помітно міцнішим за попередника і успішно витримав більшість стандартних перевірок.

Під час тесту смартфон перевіряли на стійкість до подряпин, нагрівання та згину. Дисплей пристрою почав дряпатися лише на рівні 6 за шкалою Мооса, а глибші сліди з'явилися на рівні 7, що відповідає рівню більшості сучасних флагманів.

При цьому покращене захисне скло виявилося більш стійким, ніж у попереднього покоління.

Відео дня

Також блогер провів "вогневий" тест: дисплей кілька секунд нагрівали відкритим полум'ям. Панель тимчасово потемніла, проте після охолодження зображення повністю відновилося, що свідчить про хорошу стійкість AMOLED-екрану до екстремальних умов.

Окрему увагу приділили корпусу. Цього року Samsung відмовилася від титану і повернулася до посиленої алюмінієвої рамки. Незважаючи на це, смартфон впевнено витримав тест на вигин: корпус не тріснув і не деформувався навіть при сильному тиску.

Окремо відзначається продумана конструкція слота для стилуса S Pen. Він герметично відокремлений від внутрішньої частини корпусу, тому навіть при попаданні води в відсік волога не проникає всередину смартфона.

За підсумками випробувань блогер зазначив, що Samsung Galaxy S26 Ultra підтвердив свою репутацію одного з найміцніших преміальних смартфонів 2026 року.

Раніше експерти DxOMark оцінили можливості камери S26 Ultra – новий флагман поступився навіть iPhone 16 Pro. Samsung поки не може кинути виклик лідерам сегмента, але демонструє послідовний прогрес, хоча і досить повільний.

У лютому Samsung представила флагманську серію Galaxy S26. Модель S26 Ultra зберегла підтримку стилуса, отримала "антишпигунський екран" і вперше в індустрії підтримку кодека APV. В Європі ціни стартують від 1500 євро.

