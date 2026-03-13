З'явилося відео, як російська атомна субмарина нового покоління запускає надзвукову ракету

Атомний підводний човен "Казань" належить до четвертого, останнього на сьогодні покоління субмарин.

Атомний підводний човен "Казань" виконав стрільбу надзвуковою універсальною протикорабельною ракетою "Онікс". Відповідне відео виклала "Об'єднана суднобудівна корпорація".

За словами росіян, стрільбу вели із підводного положення по морській цілі, що виконувала роль корабля умовного противника і знаходилася на відстані до 300 км. Кремлівське Міноборони зазначає, що головна частина ракети вразила морську мішень.

Субмарини проєкту 885/885М: довідка УНІАН

К-561 "Казань" є одним з найновіших атомних підводних човнів окупантів. Він був прийнятий флотом РФ у 2021 році. Субмарина належить до проєкту 885/885М "Ясень/Ясень-М". Це найсучасніший тип багатоцільових атомних підводних човнів, які є в арсеналі Росії.

Такі субмарини несуть велику кількість різноманітного озброєння, яке дозволяє вражати цілі на суші, на морській поверхні та під водою.

За даними з відкритих джерел, на човні проєкту 885 "Ясень" і 885М "Ясень-М" встановлено 10 торпедних апаратів калібру 533 мм, розташованих під кутом побортно в районі огорожі висувних пристроїв. За огорожею знаходяться 8 вертикальних ракетних шахт, в яких розміщуються ракети "Онікс", "Циркон" або "Калібр".

Нагадаємо, у грудні 2025 року СБУ разом із Військово-морськими силами ЗСУ успішно атакували російську субмарину за допомогою підводного дрона Sub Sea Baby.

За словами фахівців, дрон фактично вивів із ладу підводний човен. Це стало першим у світі підтвердженим випадком успішної атаки підводного дрона на субмарину.

Пізніше повідомлялося, що "підстрелена" російська субмарина понад місяць ржавіла в порту, попри запевнення російського Міноборони, що атака дрона не завдала шкоди.

