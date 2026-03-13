Всі бояться 'Шахедів': українські перехоплювачі стали світовим хітом, - Forbes

Українські системи боротьби з дронами привертають увагу країн Перської затоки та інших держав завдяки ефективності, низькій вартості та досвіду операторів.

Українські системи боротьби з безпілотниками, перевірені на полі бою, привертають увагу країн Перської затоки та інших держав, що стикаються з загрозою ударних дронів. Після багаторічної війни з дешевими односторонніми безпілотниками, такими як іранський "Шахед", Київ став одним із провідних світових розробників технологій для їхнього знищення, пише Forbes.

Український досвід – понад зброю

Більша цінність українських систем полягає не лише в самих безпілотниках, а у створеній мережі виявлення, програмному забезпеченні для управління, дешевих перехоплювачах і бойовому досвіді операторів. Ці технології дозволяють відстежувати та ефективно нейтралізувати атаки дронів.

10 березня Kyiv Independent повідомив, що Саудівська Аравія веде переговори з Україною щодо великої угоди про озброєння. 11 березня BBC повідомила про направлення українських військових спеціалістів до Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії для навчання місцевих сил захисту від дронів.

Вартість і ефективність

Українські системи дешевші за західні аналоги. Так, ударний дрон дальнього радіусу дії в Україні коштує приблизно 200 000 доларів, тоді як західні системи можуть сягати 5–10 мільйонів доларів. Дешевші перехоплювачі дозволяють ефективно відбивати атаки роями безпілотників без великих фінансових втрат.

За даними Defense Express, безпілотники-перехоплювачі Sting демонструють ефективність 60–90% проти Shahed, а українські дрони знищили понад 70% атак цих безпілотників над Київською областю.

Від війни до експорту

Українська оборонна промисловість розвивається рекордними темпами. Виробничі потужності зросли майже в п’ятдесят разів і вже забезпечують понад половину потреб ЗСУ в озброєнні. Сектор безпілотників переходить до самодостатності, частково відмовляючись від китайських компонентів, а окремі українські фірми беруть участь у конкурсах Пентагону.

Завдяки бойовому досвіду та відносно низькій вартості технології України стають привабливими для іноземних покупців і роблять країну не лише одержувачем допомоги, а й новатором у сфері протидії безпілотникам.

Інтерес до українських антидронових систем

Як повідомляв УНІАН, найбільша нафтова компанія світу Saudi Aramco веде прямі переговори з українськими виробниками щодо закупівлі зенітних дронів для захисту нафтових родовищ від атак "Шахедів".

Тим часом видання Axios писало, що майже сім місяців тому українські чиновники намагалися продати США свої перевірені в боях технології для збивання ударних дронів іранського виробництва, і навіть підготували презентацію, яка показувала, як ці технології могли б захистити американські війська та їх союзників у війні на Близькому Сході. Водночас адміністрація Трампа тоді відхилила пропозицію українців.

