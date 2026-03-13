Євро обвалився по відношенню до долара до мінімуму з серпня 2025 року

Цього року євро подешевшав більш ніж на 2%.

Євро впав до найнижчого рівня з серпня 2025 року на тлі загального зміцнення долара у зв'язку з ескалацією на Близькому Сході.

Видання Bloomberg пише, що єдина валюта подешевшала на 0,4% до 1,1467 долара - найнижчий рівень за більш ніж сім місяців. Цього року євро подешевшав більш ніж на 2%, оскільки зростання цін на енергоносії загрожує економіці Європи.

Останнє зниження відбулося на тлі зміцнення долара по відношенню до всіх валют "Великої десятки" (Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Великобританія) на тлі триваючих ударів на Близькому Сході.

Євро і без того перебував під тиском, оскільки ціни на нафту вище 100 доларів за барель підкреслили вразливість Європи: коли ціни на енергоносії різко зростають, торговельний баланс погіршується, а валюта падає.

Курс валют в Україні - останні новини

НБУ встановив на 13 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,16 гривні за долар. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд був зафіксований 12 березня - 43,98 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти встановлений на рівні 50,96 гривні за один євро.

