На кону $1,4 мільярда: 'Нафтогаз' остаточно переміг у судовій суперечці з 'Газпромом'

Раніше міжнародний арбітраж у Швейцарії постановив, що "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз України" 1,37 мільярда доларів.

Група "Нафтогаз" здобула остаточну перемогу в судовій суперечці з російським "Газпромом" на суму близько 1,4 мільярда доларів. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив в силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобовʼязані сплатити "Нафтогазу" понад 1,4 млрд доларів заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати", – написав голова правління НАК "Нафтогазу".

Він зазначив, що компанія працює над примусовим стягненням заборгованості з російської сторони. Паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора з метою відшкодування збитків.

Відео дня

Судова суперечка із "Газпромом" - головні новини

Наприкінці 2019 року було підписано угоду про транспортування газу через Україну строком на п'ять років. "Газпром" зобов’язався оплачувати фіксований обсяг транзиту, навіть якщо фізично газу буде прокачано менше.

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, транзит газу продовжувався, хоча й у скорочених обсягах. Проте, за словами Корецького, з травня 2022 року "Газпром" припинив виплати, порушуючи контрактні зобов’язання за принципом "take or pay".

У вересні 2022 року "Нафтогаз" звернувся до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі. Від "Газпрому" вимагали сплати за транзит природного газу через Україну, який російська компанія не оплатила вчасно та повністю.

Минулого року НАК "Нафтогаз України" здобула перемогу в арбітражному спорі з російським "Газпромом". Розгляд справи відбувався у Швейцарії.

Вас також можуть зацікавити новини: