Каллас звинуватила США у спробі розколоти Європу

Глава дипломатії ЄС закликала країни не домовлятися з Вашингтоном поодинці.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що політика Сполучених Штатів щодо Європи може бути спрямована на ослаблення єдності Євросоюзу.

Згідно з її заявою в інтерв'ю Financial Times, європейським країнам важливо не вести окремі переговори з Вашингтоном, а діяти як єдиний політичний блок.

Каллас підкреслила, що в останні роки в США посилилося скептичне ставлення до самого існування об'єднаної Європи. На її думку, американському керівництву простіше взаємодіяти з окремими державами, ніж з сильним і консолідованим Європейським Союзом.

"Я вважаю, що насправді важливо, щоб всі розуміли: США чітко дали зрозуміти, що вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз", – заявила дипломат.

Глава дипломатії Євросоюзу також попередила, що спроби окремих європейських держав вибудовувати двосторонні відносини з президентом США Дональдом Трампом можуть послабити загальну позицію Європи. На її думку, тільки спільна стратегія дозволить Євросоюзу ефективно захищати власні політичні та економічні інтереси.

"У нас дуже складні відносини", – сказала вона. "Якщо ви прочитаєте стратегію національної безпеки і стратегію національної оборони, то, думаю, не буде ніяких ілюзій", – сказала Каллас, маючи на увазі документи, опубліковані Білим домом в грудні і січні, в яких йшлося про необхідність "розвивати опір" в Європі і "калібрувати" військову підтримку США на континенті.

При цьому Каллас визнала, що країни ЄС, як і раніше, сильно залежать від США в сфері безпеки і оборони. Значна частина озброєння і військової техніки, що використовується європейськими державами, закуповується саме у американських виробників. Це, за словами глави дипломатії, пояснюється тим, що оборонна промисловість ЄС поки не має достатніх потужностей для повного забезпечення потреб європейських армій.

Загрози ЄС з боку Трампа

Заяви Каллас пролунали на тлі зростаючої напруженості в економічних відносинах між США і Європейським Союзом. Адміністрація Трампа раніше розпочала серію торгових розслідувань, які можуть торкнутися імпорту з Європи. Такі перевірки можуть стати першим кроком до введення нових мит на європейські товари, раніше анонсованих з боку американського президента.

У Брюсселі вже дали зрозуміти, що готові реагувати на можливі торговельні обмеження. В Європейській комісії заявили, що в разі запровадження тарифів з боку США Євросоюз може вжити відповідних заходів для захисту власного ринку.

На тлі цих розбіжностей в ЄС все частіше обговорюють необхідність посилення так званої стратегічної автономії Європи – перш за все в сфері оборони, промисловості та економіки. Йдеться про зниження залежності від рішень Вашингтона і зміцнення здатності Євросоюзу самостійно реагувати на міжнародні виклики.

Слід додати, що Верховний суд США завдав удару по митах Трампа. Рішення суду змушує адміністрацію Трампа шукати альтернативні інструменти для введення мит. Однак жоден з них не може бути застосований так швидко і просто, як Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження США (IEEPA). Це збільшує ймовірність затримки з введенням мит.

