Росія готувала замах на генерала Білецього: СБУ зірвала операцію (фото)

РФ завербувала для цього оператора БпЛА із ЗСУ, що виконує завдання на Харківщині.

Затримано агента РФ, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні не називається прізвище, але відомо, що командиром цього корпусу є Андрій Білецький.

Зазначається, що агент готував удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

Відео дня

"Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області", - повідомили в СБУ.

Сказано, що завербований намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання, а також використовував свій доступ до службової інформації, випитував "грифовану" інформацію у колег по службі.

В СБУ розповіли, що російський агент мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

Співробітники спецслужби спрацювали на випередження і викрили російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. "На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що вербування відбувалося через його колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ.

Слідчі СБУ повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зазначається, що чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу зазначав ЗМІ, що відключення терміналів Starlink завдало російській армії стратегічного удару: за два тижні ефективність її ударів знизилась на 20-40%.

Наголошував, що після блокування Starlink для росіян рівень їхньої ефективності порівняно з нашим різко знизився, оскільки Starlink практично незамінний як система бойового зв'язку.

