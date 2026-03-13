На Харківщині російські дрони стали залітати набагато глибше в тил, - військовий

Не маючи змоги успішно наступати, ворог намагається впливати на логістику Сил оборони, каже Усов.

Росіяни намагаються обійти із флангів місто Вовчанськ на Харківщині, знайшовши слабкі місця в нашій обороні, але це їм не вдається. Про це начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Форпост" Дмитро Усов розповів в ефірі каналу Київ24.

За його словами, ці спроби ворога наступати "розкидані приблизно кілометрів на 40 як на схід, так і на захід від Вовчанська".

"Спроби наступу на півночі Харківської області були зупинені, і зараз ворог активно намагається впливати на нашу логістику. Його ударні дрони стали залітати набагато глибше до нас в тил - і це завдає певних труднощів нашим Силам оборони", - зазначив військовий.

Він розповів, що вже були непоодинокі випадки, коли російські дрони залітали навіть на північну околицю Харкова.

"Але наші хлопці тримають оборону і борються з цими спробами перервати логістику", - додав Усов.

Вовчанський напрямок: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Вовчанському напрямку ворог проводить ротацію піхоти "в один кінець", адже назад ці солдати повертаються дуже нечасто. Як розповів начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе, противник постійно намагається штурмувати. Здебільшого у таких атаках залучені підрозділи "Шторм-Z", що складаються з росіян, які з різних причин опинилися у тюрмах, де були завербовані. Як пояснив Коссе, саме всередині таких підрозділів відбувається постійна ротація. "Ну, як це можна назвати піхотною ротацією? Це ротація в один кінець, тобто вони відправили підрозділ – він не повернувся, і їм шукають заміну", - сказав військовий.

Командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костянтина Гордієнка Віталій Попович нещодавно розповів, що Вовчанськ знищений повністю, проте бої за руїни міста тривають із надзвичайною жорстокістю. За його словами, загарбники виснажені, а їхній наступ захлинувся. Українські захисники перейшли до активної оборони та стабілізаційних дій. Лише за останні три місяці на цій ділянці фронту окупанти РФ зазнали катастрофічних втрат у живій силі.

