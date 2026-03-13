Під старовинним замком в Англії знайшли секретний ядерний бункер: що він приховував

Точне місцезнаходження та стан бункера залишалися невідомими дотепер.

В Англії під час археологічних розкопок у замку Скарборо виявили бетонний бункер часів холодної війни, який колись був секретним форпостом британської ядерної оборони. Про це пише The Independent.

Зазначається, що підземний обʼєкт, побудований для розміщення волонтерів Королівського корпусу спостерігачів, завданням яких було відстежувати падіння ядерних бомб на території Великої Британії, знайшли на території історичної памʼятки Північного Йоркширу.

Бункер є одним із 1500, які були побудовані по всій країні в 1963-1964 роках та призначені для виявлення ядерних вибухів та захисту від атак.

"До важливих об'єктів належали засоби зв'язку та двоярусні ліжка для 20 000 волонтерів Королівського корпусу спостерігачів, про яких мало хто знає. Цей конкретний бункер, судячи з усього, був запечатаний і похований у 1968 році", - розповіли у виданні.

За інформацією English Heritage, його точне місцезнаходження та стан залишалися невідомими до цього часу.

"Дивно, що бункер часів холодної війни побудовано всередині замку Скарборо, але в багатьох сенсах це ідеальне місце: цей мис був спостережним пунктом протягом тисячоліть, починаючи з поселення бронзового віку, римської сигнальної станції, середньовічного замку, артилерійської батареї часів Другої світової війни і, нарешті, бетонного бункера 1960-х років, з якого спостерігали за Армагеддоном", - зауважив керівник колекцій English Heritage Кевін Бут.

Водночас директорка Національного фонду спадщини лотереї Англії Гелен Фезерстоун вважає, що ця знахідка є "дуже цікавою".

