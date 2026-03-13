США готують військовий ескорт танкерів через Ормузьку протоку

Вашингтон планує захистити судноплавство у стратегічному водному коридорі, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Сполучені Штати планують найближчим часом розпочати супровід комерційних суден через Ормузьку протоку на тлі загострення війни з Іраном та загрози для глобальних поставок нафти. Про це пише Axios з посиланням на представників адміністрації президента Дональда Трампа.

Як повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Sky News, військово-морський супровід танкерів може здійснюватися разом із міжнародною коаліцією.

За його словами, операція розпочнеться, щойно це стане "військово можливим" і безпечним для проходу суден. Передусім США прагнуть отримати повний контроль у повітрі та послабити ракетні можливості Тегерана.

Світовий ринок нафти переживає серйозний шок

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, війна спричинила найбільший перебій у постачанні нафти в історії. Через ризики для судноплавства ціни на енергоносії вже перевищили 100 доларів за барель.

Через Ормузьку протоку проходить приблизно 20% світових морських поставок нафти, тому будь-які загрози для цього маршруту швидко впливають на глобальний ринок.

Ескорт може з’явитися до кінця місяця

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив в інтерв’ю CNBC, що військово-морський ескорт суден може запрацювати "відносно скоро", ймовірно до кінця місяця.

Водночас він підкреслив, що зараз основні військові ресурси США спрямовані на знищення наступальних можливостей Ірану.

Після заяв Тегерана про можливі атаки на судна рух через стратегічну протоку майже припинився. За даними аналітичної компанії ClearView Energy Partners, неіранські енергетичні вантажі практично не проходять через цей маршрут уже близько двох тижнів.

США тимчасово пом’якшили санкції на російську нафту

На тлі дефіциту постачання Вашингтон також дозволив окремим країнам тимчасово купувати партії нафти з Росії, які вже перебувають у морі. У США сподіваються, що це допоможе стабілізувати глобальний ринок, поки ситуація в Перській затоці залишається напруженою.

Експерти попереджають, що без швидкого завершення конфлікту перебої з постачанням енергоносіїв можуть тривати ще довго, а ціни на нафту – продовжити зростати.

