Ціни на нафту не зупиняються: аналітики дали невтішний прогноз

На думку експерта Філіп Джонс-Люкса, рекордне вивільнення цін на нафту допоможе утримати ціни на "чорне золото" від зростання до "стратосферних рівнів".

Ціни на нафту зранку 13 березня продовжили зростання, а нафта марки Brent торгувалася вище 100 доларів за барель. Річ у тім, що інвестори готуються до нових потрясінь після того, як Іран пообіцяв повністю перекрити Ормузьку протоку, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 10:04 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла трохи більше ніж на 2 долари - до 102,41 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 1,84 долара - до 97,57 долара за барель.

У своїх перших публічних коментарях новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Ісламська Республіка буде домагатися того, щоб Ормузька протока залишалася закритою.

Відео дня

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило 12 березня, що перебої з постачанням "чорного золота" найбільші в історії світового ринку нафти. Це сталося на наступний день після того, як його члени домовилися про рекордне вивільнення резервів, щоб спробувати знизити ціни на нафту. Видання зазначає, що майже повне припинення судноплавства через Ормузьку протоку перекрило поставки "чорного золота", природного газу та дизельного палива світовим споживачам, що призвело до зростання цін на енергоносії.

Старший аналітик ринку у компанії в Sparta Commodities Філіп Джонс-Люкс зазначає, що рекордне вивільнення запасів країн-членів МЕА допоможе утримати ціни на нафту від зростання до "стратосферних рівнів", але, ймовірно, лише на короткий період.

Зі свого боку, США тимчасово дозволили продаж російської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на кораблі до 12 березня. Передбачається, що відповідні дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року. Міністр фінансів США Скотт Бессент в соцмережі X дав зрозуміти, що тимчасове скасування санкцій проти Росії необхідне для зниження цін на нафту.

Тим часом Іран, за даними американських ЗМІ, почав встановлювати міни в Ормузькій протоці, що зробить судноплавство ще більш небезпечним для тих, хто планує пройти через цю водну артерію. Втім міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що військово-морські сили США можуть супроводжувати танкери через протоку до кінця березня.

Втім, президент Інституту досліджень зовнішньої політики Аарон Стейн сумнівається, що американські ВМС будуть супроводжувати танкери в Ормузькій протоці

"Неможливо без ризику знешкодити міни під час активних бойових дій, і ВМС не захочуть заходити в протоку", – зазначив фахівець.

Експерти не очікують на зниження цін на нафту нижче 85 доларів за барель до завершення війни в Ірані.

"Діапазон цін від 85 до 105 доларів обґрунтований, поки конфлікт триває", – додав Стейн.

Ситуація в Ірані і ціни на нафту - останні новини

Через бойові дії на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки ціни на нафту зростають до рівнів понад 100 доларів за барель.

Деякі кораблі знайшли спосіб проходу через Ормузьку протоку. Частина суден, що стоять на якорі в Перській затоці або проходять через Ормузьку протоку, навмисно змінюють свої дані, видаючи себе за китайські кораблі, або відключають свої маяки.

11 березня Міжнародне енергетичне агентство повідомило про те, що країни-члени погодилися продати понад 400 мільйонів барелів нафти з резервів задля здешевлення нафти. Передбачається, що нафта з резервів буде надходити на ринок у період, який визначить країна-член МЕА.

Вас також можуть зацікавити новини: