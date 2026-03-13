'Рука' Путіна таємно керує ударами Ірану, - Bloomberg

Західна розвідка вважає, що Москва може передавати Тегерану супутникові дані та тактику застосування дронів для атак на сили США і союзників.

Росія може допомагати Ірану здійснювати удари по силах США та їхніх союзників на Близькому Сході, надаючи розвідувальні дані та тактичну підтримку. Про це повідомляють джерела, знайомі з оцінками американської та західної розвідки, пише Bloomberg.

За їхніми словами, Москва передає Тегерану супутникові знімки та інформацію, яка може допомогти ефективніше використовувати безпілотники під час атак у регіоні Перської затоки. При цьому точний масштаб і регулярність такої допомоги поки що залишаються невідомими.

Британія говорить про "приховану руку"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив у Лондоні, що в тактиці іранських атак помітні елементи, схожі на методи, які Володимир Путін використовує у війні проти України.

За його словами, моделі ударів нагадують російські атаки на українські міста та інфраструктуру.

"Ніхто не здивується, якщо повірить, що за деякими іранськими тактиками стоїть прихована рука Путіна", – зазначив він.

Поглиблення союзу між Москвою і Тегераном

Військова співпраця між Росією та Іраном значно посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді Москва опинилася в міжнародній ізоляції і почала активніше співпрацювати з державами, які є суперниками США, зокрема з Іраном та Північною Кореєю.

Іран, зокрема, постачав Росії ударні безпілотники Shahed, які широко використовуються для атак на українські міста та енергетичну інфраструктуру. Пізніше Тегеран передав Москві технології для власного виробництва таких дронів.

У США говорять про активну підтримку

Сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив після брифінгу розвідки, що Росія, ймовірно, допомагає Ірану "активно та інтенсивно", зокрема розвідувальною інформацією.

Водночас він припустив, що певну підтримку Тегерану може надавати і Китай, хоча Пекін це заперечує.

Речник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що Китай виступає проти "безпідставних звинувачень" і нібито сприяє деескалації конфлікту.

Кремль заперечує передачу даних

Спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив, що під час розмови з президентом Дональдом Трампом Путін заперечив передачу розвідувальної інформації Ірану.

Втім, російський лідер відкрито висловив підтримку Тегерану після початку війни між Іраном, США та Ізраїлем і заявив про готовність залишатися "надійним партнером" Ісламської Республіки.

Досвід війни в Україні на Близькому Сході

Колишня співробітниця американської розвідки Андреа Кендалл-Тейлор вважає, що досвід війни в Україні вже впливає на новий конфлікт.

За її словами, Іран може використовувати тактику ударів по енергетичній інфраструктурі, а також отримувати від Росії знання про протидію західним системам озброєння, зокрема комплексам Patriot та ракетам ATACMS.

Аналітики зазначають, що масове застосування дешевих іранських безпілотників уже створює серйозне навантаження на системи протиповітряної оборони США та їхніх союзників у регіоні.

Росія та Іран - що відомо про співпрацю

За даними The Washington Post повідомили про те, що Росія надає Ірану розвіддані для корегування ударів по американських цілях. Втім, незрозуміло, наскільки масштабна та співпраця.

У Пентагоні заявили, що розвідка США "слідкує" за можливою передачею росіянами Ірану розвідданих про позиції та пересування американських війькових.

Крім того, повідомлялось, що перші 100 годин війни з Іраном коштували США майже $4 млрд. Частина витрат – зокрема на експлуатацію військової техніки – вже була передбачена в оборонному бюджеті США.

