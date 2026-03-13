Чи загрожує Україні дефіцит бензину і дизелю: відповідь Шмигаля

За словами першого віцепрем’єра, у резервах України є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю.

На сьогодні загрози дефіциту палива в Україні немає. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час години запитань до уряду заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Сьогодні жодних загроз на березень не бачимо. Плануємо постачання на квітень", - зазначив міністр

За його словами, протягом березня Україна вже імпортувала 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу, а в резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю.

"Для порівняння, станом на 1 лютого в резервах було 64 тисячі тонн бензину та 83 тисячі тонн дизелю", - повідомив Шмигаль.

За його словами, загалом Україна імпортує близько 75% пального. Найбільше постачань наша держава отримує з Польщі, Литви Румунії та Греції.

"Загалом постачання палива здійснюється з понад 10 країн", - додав міністр.

За словами чиновника, держава на сьогодні має три пріоритети: забезпечення пальним Сил оборони, аграріїв у рамках посівної, а також бізнесу та роздрібної торгівлі. І за усіма цими напрямками він не бачить загроз.

Міністр додав, що у війську запасів дизелю та авіаційного бензину на сьогодні достатньо.

"Закупівлі тривають. Перемовини про додаткове постачання розпочато. Армія буде забезпечена пальним на 100%", - запевнив Шмигаль.

Щодо забезпеченості фермерів, то, за його словами, їм потрібно 300 тисяч тонн дизелю.

"Більшість виробників мають закуплений або законтрактований запас палива на декілька тижнів. Посівна кампанія розпочалася і проходить відповідно до графіків", - запевнив перший віцепрем’єр-міністр.

Що буде з цінами на пальне

У свою чергу, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала, що в Україні ціни на бензин корелюють зі світовими цінами. З метою нагляду за цінами уряд доручив АМКУ реагувати на спекулятивні коливання, але при цьому вона підкреслила, що це не має створювати тиск на бізнес.

"Ми маємо наситити ринок ресурсом", - зауважила Свириденко.

За її словами, ринок пального в Україні – висококонкурентний, і АМКУ має слідкувати за тим, щоб на ньому не було антиконкурентних узгоджених дій. "Укрнафта" відіграє роль справедливого орієнтира по ціні, оскільки за дорученням уряду ця державна мережа має найнижчу націнку.

Ситуація в Ірані і ціни на бензин – останні новини

Як зазначили у Міжнародному енергетичному агентстві, війна на Близькому спричинила найбільший збій постачання в історії світового нафтового ринку. Постачання сирої нафти та нафтопродуктів через Ормузьку протоку, через яку експортувалося близько 20 млн барелів на добу, сягнуло мінімальних показників.

Це призвело до різкого стрибка цін на нафту на світовому ринку. Зранку 13 березня "чорне золото" марки Brent торгувалося вище 100 доларів за барель.

Через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки ціни на пальне на АЗС в Україні зросли. Зокрема, 10 березня дизельне пальне додало, у середньому, ще 1,32 грн, підскочивши до 72,92 грн/л.

