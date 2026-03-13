Мільйонні розкрадання на фортифікаціях Дніпропетровщини: викрито військових та цивільних

Серед підозрюваних – посадовці військової частини.

На Дніпропетровщині викрито дві корупційні схеми, учасники яких завдали державі понад 14 млн грн збитків під час будівництва оборонних рубежів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі", - розповів він.

За інформацією генпрокурора, у 2024 році посадовці військової частини разом із цивільними спільниками організували закупівлі матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами.

"Підконтрольні підприємства отримували прямі договори, а ціни у них завищували приблизно на 20% від ринкових. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому матеріали для оборонних позицій фактично закуповували значно дешевше", - поділився деталями однієї зі схем посадовець.

Кравченко зазначив, що один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника.

Він додав що лише за два місяці (травень-червень 2024 року) державі було завдано 7,3 млн грн збитків. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

За словами генпрокурора, в іншому епізоді брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

"Трьом підозрюваним уже обрано запобіжні заходи, ще один – перебуває в лікарні. Перевіряємо причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень", - поінформував Кравченко.

Корупція на будівництві укриттів для літаків: що відомо

Наприкінці лютого затримали командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця та очільника Управління Служби безпеки України у Житомирській області полковника Володимира Компаниченка за підозрою у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

За даними слідства, у травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн. Перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі. Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.

Обох фігурантів затримали під час передачі їм 320 тисяч доларів.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у майже 7 млн гривень.

4 березня Зеленський звільнив Компаниченка з посади начальника управління СБУ у Житомирській області.

