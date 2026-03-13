У 'ПриватБанку' знову зріс долар: актуальний курс валют на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,64 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 13 березня, зріс на 15 копійок і становить 44,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,90 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подорожчав на 20 копійок – до 44,64 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним – 51,55 гривні.

Національний банк України встановив на 13 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,16 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 18 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 12 березня – 43,98 грн/дол.).

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 44,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,55 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,80 гривні за євро.

