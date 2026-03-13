РФ розширює базу для запусків Шахедів у Донецьку: BI проаналізувало супутникові знімки

Попри те, що базі лише кілька місяців, вона постійно зростає, зазначили журналісти.

Росія розширює свою базу із запуску "Шахедів" біля тимчасово окупованого Донецька, додаючи більше пускових позицій та складських приміщень.Про це пише Business Insider, посилаючись на нові супутникові знімки.

Видання відзначає, що РФ почала перетворювати Донецький аеропорт у базу для БПЛА влітку 2025 року, встановивши там пускові установки та складські приміщення. Це будівництво тривало до осені. Однак цього року розширення бази прискорилося, зазначив Кайл Глен, дослідник з відкритим кодом з британського Центру інформаційної стійкості.

Зокрема протягом останніх тижнів РФ додала дві нові пускові колії, збільшивши їх загальну кількість до восьми. Також Москва подовжила дві інші пускові колії, ймовірно, для підтримки нових, важчих варіантів дронів

Також нові споруди зʼявилися на руліжній доріжці. Вони схожі на невеликі бункери для зберігання дронів. Крім того, навколо бази можна побачити різне будівельне обладнання.

Глен зазначив, що РФ вдосконалює цей майданчик і дедалі частіше використовує його для нічних атак по Україні. Якщо у 2025 році РФ використовувала його лише девʼять разів, то в січні та лютому цього року запуски відбувалися майже 30 разів.

Аналітик каже, що наближеність майданчика до лінії фронту грає на користь РФ, оскільки запуски з цієї бази дають Силам оборони мало часу на реагування. Але водночас таке розташування робить його більш вразливим для атак України.

За даними видання, РФ й надалі намагається розширювати виробництво дронів та модифікувати їх. Зокрема раніше Москва встановила на "Шахеди" реактивні двигуни для збільшення швидкості польоту і пускові установки ракет "повітря-повітря". Все це змушує Україну реагувати, створюючи дешеві способи їх збиття. Наразі Україна виробляє понад 1000 дронів-перехоплювачів щодня.

Російські "Шахеди": важливі новини

У суботу Сили оборони атакували ракетами ATACMS та SCALP місце зберігання, підготовки та пуску російських Шахедів у Донецьку. Зазначається, що в результаті зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Тим часом у Повітряних силах анонсували створення свого "купола", який буде знешкоджувати повітряні цілі ворога, зокрема "Шахеди". Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров, наразі вже є затверджене рішення, над яким працюють фахівці.

