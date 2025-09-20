У NASA підтвердили існування 6000 планет за межами нашої Сонячної системи

З моменту відкриття першої екзопланети минуло 30 років.

З 1992 року, коли астрономи виявили перші дві планети, що обертаються навколо зірок подібно до Землі, продовжується пошук інших схожих планет. Усі вони називаються екзопланети. З того часу кількість відкритих екзопланет постійно зростала, і ось тепер NASA підтверджує існування 6000 екзопланет.

Попереднє кругле число у відкритті зафіксували у березні 2022 року, коли було підтверджено 5000 екзопланет. Загалом, вважають у NASA тільки в нашій галактиці Чумацький Шлях близько 100 млрд екзопланет. Однак, їх складно виявити через величезні відстані та затьмарення екзопланет своїм зірками.

Багато з відкритих наразі планет не схожі на жодну з планет нашої Сонячної системи. Серед них є масивні газові гіганти, які обертаються навколо своїх зірок за лічені дні. Є планети з надзвичайно коротким періодом обертання, які затьмарюють короткий орбітальний період Меркурія, обертаючись навколо своїх зірок за лічені години.

Відео дня

Один дивний тип планет, що знаходяться дуже близько до своїх зірок і прив'язані до них припливними силами, як Місяць до Землі. Ці планети мають одну спекотну сторону і одну холодну. Деякі з них можуть бути настільки гарячими, що залишаються розплавленими.

Інші мають настільки екстремальні температури, тиск і хімічний склад, що на них може йти дощ із заліза, або вони можуть бути не щільніші за пінопласт. Деякі можуть бути вкриті океанами. Інші оповиті токсичними газами.

"Кожен з різних типів планет, які ми відкриваємо, дає нам інформацію про умови, за яких можуть утворюватися планети, і, зрештою, про те, наскільки поширеними можуть бути планети, подібні до Землі, і де ми повинні їх шукати", — сказала Дон Геліно, керівник програми NASA з дослідження екзопланет (ExEP) в Лабораторії реактивного руху агентства в Південній Каліфорнії.

Зазвичай екзопланети виявляються непрямим шляхом. Метод виявлення планети заснований на вимірюванні кількості світла, який блокує екзопланета, коли проходить перед своєю зіркою. Метод радіальної швидкості виявляє незначні тяги, які екзопланети чинять на свої зірки, і вимірює, як змінюється світло зірки через коливання. Також мінімальні рухи світла виявляє астрометрія: в гравітаційному лінзуванні наявність планети вносить аномалії в спостережуване світло.

"Хоча ці методи є ефективними, вони є непрямими. Тільки пряме зображення дозволяє виміряти хімічний склад атмосфер екзопланет і не вимагає особливого вирівнювання орбіт або орієнтації. Але це складно, і менше 100 екзопланет було безпосередньо зображено", - йдеться у статті.

Подальші спостереження за допомогою телескопів вимагатимуть багато часу і ресурсів. Для розуміння масштабів у NASA повідомили, що станом на липень 2025 року мали список із 7655 кандидатів у екзопланети, з яких було підтверджено трохи більше 600.

Кандидати в екзопланети все ще знаходять у базі даних, незважаючи на те, що місія вже завершилася. Космічний телескоп NASA Nancy Grace Roman, який має бути запущений у 2027 році, може відкрити ще тисячі екзопланет за допомогою мікролінзування.

"Однак ера екзопланет починає змінюватися. Наші пошуки стають більш цілеспрямованими. Замість того, щоб кидати широку сітку і дивитися, що вона зловить, астрономи прагнуть знайти більш конкретні типи екзопланет. Зокрема, планується шукати скелясті екзопланети навколо зірок, схожих на Сонце", - додали науковці.

Зрештою, як очікується, людство отримаємо список підтверджених екзопланет, схожих на Землю, навколо зірок, схожих на Сонце. Тоді постане ще більш складне завдання: з'ясувати, чи є на цих світах життя.

Більше про дослідження екзопланет

Як писав УНІАН, телескоп Джеймса Вебба нещодавно допоміг відкрити екзопланету з атмосферою з вуглецю. Планета - це газовий гігант, сходий на Юпітер. Однак має у складі величезну кількість чистого вуглецю, що є надвичайно рідкісним явищем.

Окрім того, вчені детально вивчають дані щодо планет, які обертаються навколо зірки Trappist-1. Ці планети за розмірами схожі на Землю. На одній з ніх, вірогідно, існує рідка вода та атмосфера, багата різними газами.

Вас також можуть зацікавити новини: