Супутник зняв сім супутників Нептуна.

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив кілька унікальних знімків планети Нептун.

Знімки опубліковані на сторінці NASA в Instagram.

Там відзначили, що супутник зробив найбільш чіткий знімок кілець Нептуна за більш ніж 30 років, на якому вперше можна побачити їх в інфрачервоному світлі.

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"Погляньте на примарні, ефірні види Вебба на планету і її пилові смуги, кільця і місяці", - сказано в повідомленні

Також супутник зняв сім супутників Нептуна.

"Бачите цей об'єкт в лівому верхньому кутку? Це не зірка. Це великий, незвичайний супутник Нептуна, Тритон! Оскільки Тритон покритий замороженим конденсованим азотом, він відображає 70% падаючого на нього сонячного світла, що робить його дуже яскравим для Вебба. Решта 6 супутників можна побачити у вигляді крихітних точок, що оточують Нептун і його кільця", - додали в NASA.

Як повідомляв УНІАН, найпотужніший у світі космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше зробив знімки і спектри Марса.

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