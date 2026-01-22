Наскальне зображення руки в Індонезії спростувало одне з популярних наукових тверджень

Це відкриття підтвердило, що, швидше за все, Європа не була першим і єдиним осередком пробудження людського розуму.

В одній з печер Індонезії вчені виявили контур людської руки, який, ймовірно, є найдавнішим наскельним зображенням у світі. Вчені вважають, що воно було створене 67 800 років тому.

На зображенні ледь помітно червонуваті обриси руки. Дослідники вважають, що воно було створено шляхом розпилення пігменту поверх руки, притиснутої до стіни, пише Бі-бі-сі.

67 800 років - це на 1100 років старше зображення руки, від того, яке знайшли в Іспанії і яке до цього вважалося найдавнішим.

Вчені вважають, що люди, які залишили малюнок в індонезійській печері, належали до популяції, яка прийшла з материкової Азії на індонезійські острови.

"Цей стародавній трафарет руки унікальний, оскільки відноситься до стилю, що зустрічається тільки на індонезійських островах. Кінчики пальців ретельно загострені", - прокоментував керівник дослідження, археолог з Університету Гріффіта Максим Обер.

"Загострені пальці, очевидно, мали глибоке культурне значення, але ми не знаємо, яке саме. Можливо, це було пов'язано зі складними відносинами стародавніх людей з тваринним світом", - додав археолог Університету Гріффіта і співавтор дослідження Адам Брамм.

Видання зазначило, що подібні зображення рук не є чимось унікальним, але головна цінність цього малюнка - його вік.

Знахідка також підтверджує думку, що Homo sapiens досяг Австралії і Нової Гвінеї приблизно на 15 тис. років раніше, ніж припускають деякі вчені.

Вчені вважають, що цей малюнок є ще одним доказом того, що предки корінних народів Австралії просувалися через Південно-Східну Азію набагато раніше, ніж передбачалося раніше, і по дорозі створювали свою наскельну живопис.

Видання зазначило, що відкриття, зроблені за останні 10 років в індонезійському регіоні, спростовують раніше панівне уявлення про те, що абстрактне мислення і образотворче мистецтво з'явилися у предків людини в льодовиковий період в Європі і вже звідти поширювалися по світу.

За словами професора Брамма, це останнє відкриття підтвердило, що, швидше за все, Європа не була першим і єдиним осередком пробудження людського розуму: творчість була спочатку закладена в природі людських предків.

