Астронавти NASA успішно вирушили в історичну місію на Місяць (відео)

Астронавти вийшли на безпечну орбіту.

Екіпаж астронавтів NASA стартував у космос і вийшов на стабільну орбіту в рамках історичної місії Artemis II - першого пілотованого польоту на Місяць з 1972 року.

Як пише Bloomberg, капсула "Оріон", побудована компанією Lockheed Martin Corp. і встановлена на ракеті-носії Space Launch System компанії Boeing, стартувала зі стартового майданчика о 18:35 (01:35 за київським часом) у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

Ракета Space Launch System, висота якої перевищує висоту Статуї Свободи, розвинула швидкість близько 17 500 миль на годину (28 100 км/год), прямуючи в космос. Під час підйому вона залишала за собою вогняний і димний слід, а потім скинула відпрацьовані бічні прискорювачі, що забезпечували додаткову тягу.

Відео дня

Усередині капсули перебували четверо астронавтів – троє американців і один канадець. Приблизно через вісім хвилин після старту основні двигуни SLS, як і очікувалося, вимкнулися, і капсула досягла космічного простору.

"У нас прекрасний схід Місяця. Ми рухаємося прямо до нього", – сказав астронавт НАСА і командир місії Рід Вайзман під час прямої трансляції.

Приблизно через годину запустився основний двигун капсули "Оріон", вивівши космічний корабель і екіпаж на стабільну орбіту навколо Землі.

Екіпаж проведе близько чотирьох днів у подорожі до Місяця, де він пролетить за зворотним боком супутника – ракурс, який ніколи не видно з Землі. Планується, що 6 квітня вони здійснять проліт повз місячну поверхню.

Якщо місія пройде за планом, їхня траєкторія наблизить їх на відстань приблизно 4112 миль (6618 кілометрів) до Місяця під час максимального зближення, при цьому у вікні капсули Місяць виглядатиме приблизно розміром з баскетбольний м'яч у витягнутій руці.

Відомо, що під час підготовки ракети до запуску були виявлені неполадки з системою її самознищення. На щастя, проблему вдалося усунути. Інакше довелося б відкласти політ.

Новини про космос

Вас також можуть зацікавити новини: