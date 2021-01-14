Соцмережі блокують акаунти Трампа \ фото REUTERS

Соціальна мережа Snapchat, яка раніше тимчасово заморозила аккаунт Дональда Трампа, прийняла рішення заблокувати обліковий запис назавжди.

Читайте такожFacebook та Instagram заблокували акаунти Трампа до кінця його президентського термінуМесенджер заблокує Трампа, коли відбудеться інавгурація обраного президента Джо Байдена — 20 січня, передає kommersant з посиланням на портал Axios.

«Минулого тижня ми оголосили про призупинення дії облікового запису Snapchat президента Трампа на невизначений термін і оцінювали, які довгострокові дії відповідають інтересам нашої спільноти Snapchat... В інтересах громадської безпеки і на підставі його спроб поширювати дезінформацію, розпалювання ненависті і підбурювання до насильства, що є явним порушенням наших правил, ми прийняли рішення назавжди закрити його аккаунт»,— наводить Axios слова представника Snapchat.

Блокування акаунтів Трампа

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Автор: УНІАН