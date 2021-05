Це вже десята місія SpaceX Starlink цього року.

Американська компанія SpaceX успішно запустила на орбіту ракету Falcon 9 з черговою партією з 60 супутників Starlink.

Читайте такожSpaceX відправила в космос нову партію супутників Starlink і показала видовищні відео місіїЯк повідомляється на сайті компанії, ракета стартувала з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, що у штаті Флорида, о 15:01 за Східним денним часом (EDT).

Через 8 хвилин після старту ракета-носій Falcon 9, яка використовується для запусків вже вдев'яте, успішно приземлилася на платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані.

"Підтверджено розгортання 60 супутників Starlink, завершена десята місія Starlink в цьому році", - повідомили в SpaceX, передає ТСН.

Що таке Starlink

Starlink - проект компанії зі створення системи навколоземних супутників для забезпечення жителів Землі високошвидкісним інтернетом. До середини 2020-х років SpaceX планує запустити для цього близько 12 тис. супутників.

Перші старти пройшли в травні і листопаді 2019 року. Відтоді це вже 26 місія Starlink. Зараз компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором в світі.

У лютому SpaceX відкрила передзамовлення на свій інтернет-сервіс Starlink у всьому світі.

Автор: Ірина Погоріла