Результати проливають світло на ймовірну функцію однієї частини пристрою, яка зруйнувалася з роками.

Методи, що використовуються в астрономії, допомогли розгадати таємниці давньогрецького механізму Антикіфери - стародавнього астрономічного калькулятора, створеного наприкінці II століття до нашої ери.

Дослідники з Університету Глазго застосували статистичні методи, які використовуються для аналізу гравітаційних хвиль у космосі, щоб визначити ймовірну кількість зламаних частин давньогрецького пристрою, який широко вважається найстарішим із відомих аналогових комп'ютерів, пише The Independent.

Результати, опубліковані нещодавно в Horological Journal, дають змогу припустити, що один із компонентів Антикітерського механізму, найімовірніше, використовувався для відстеження грецького місячного року.

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Стародавній пристрій було вперше виявлено в 1901 році дайверами на місці затонулого корабля недалеко від острова Антікітера в Егейському морі.

Хоча він був знайдений у зруйнованому стані, дослідники виявили, що він містить складну серію хитромудро взаємопов'язаних шестерень.

Десятиліття подальших досліджень показали, що стародавній пристрій був свого роду механічним комп'ютером з ручним керуванням, створеним у другому столітті до нашої ери.

Його зовнішні циферблати, з'єднані з внутрішніми шестернями, використовували для передбачення затемнень і розрахунку астрономічних положень планет із безпрецедентною точністю.

У 2020 році вчені за допомогою рентгенівського сканування виявили, що під однією зі структур пристрою, відомою як календарне кільце, є отвори з регулярними проміжками. Однак ця частина зруйнувалася, і було неясно, скільки дірок там було спочатку. За оцінками дослідників, їх могло бути від 347 до 367.

Під час останнього дослідження вчені виявили, що кільца, найімовірніше, мало 354 отвори, що відповідає місячному календарю.

Новий статистичний аналіз показує, що наявність 354 отворів у сотні разів вірогідніша, ніж кільце з 360 отворами.

"Попередні дослідження припускали, що календарне кільце, найімовірніше, відстежувало місячний календар, але подвійні методи, які ми застосували в цій роботі, значно збільшують ймовірність того, що це було саме так", - сказав співавтор дослідження Джозеф Бейлі.

"Це дало мені можливість по-новому оцінити антикіферський механізм, а також роботу і турботу, яку грецькі майстри вклали в його виготовлення: точність розташування отворів вимагала б дуже точних методів вимірювання і неймовірно твердої руки, щоб їх пробити", - додав доктор.

Дослідники сподіваються, що отримані результати допоможуть розгадати подальші загадки давньогрецького астрономічного пристрою.

"Це акуратна симетрія: ми адаптували методи, які використовуємо для вивчення Всесвіту сьогодні, щоб краще зрозуміти механізм, який допоміг людям стежити за небом майже два тисячоліття тому", - сказав Грем Воан, інший автор дослідження.

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Археологи виявили в Іспанії найдавніше відоме у світі рідке вино в незвичайному місці. За даними нового дослідження, воно було змішане з попелом всередині похоронної урни римської епохи.

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