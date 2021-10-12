Спалах зореутворення у галактиці NGC 4666 викликає незвичайну форму екстремальної галактичної погоди, відому як "супервітер"

Телескоп Hubble зробив фото величної спіральної галактики NGC 4666, яка наразі переживає особливо інтенсивний період формування зірок.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, галактика розташована в сузір'ї Діва на відстані 80 мільйонах світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Астрономи називають галактики, які утворюють зірки аномально швидко, як галактики зі спалахом зореутворення (starburst galaxies). Вважається, що спалах зірок NGC 4666 зумовлений гравітаційною взаємодією з його непокірними сусідами - включаючи галактику NGC 4668 та карликову галактику.

Читайте такожСкладніше, ніж здається: Hubble зробив фото величезного "ока" у сузір'ї Терези

Такий спалах зореутворення у галактиці NGC 4666 викликає незвичайну форму екстремальної галактичної погоди, відому як "супервітер" - переміщення гігантської кількості газу із центру галактики в космос.

"Супервітер" є результатом впливу рушійних вітрів від масивних зірок із коротким періодом життя, що утворилися під час спалаху зореутворення в NGC 4666, а також надзвичайно енергійних вибухів наднової (зоря, що раптово збільшує кількість випромінюваної енергії у мільярди разів, та є результатом катаклізмічного процесу, що виникає в кінці еволюції деяких зірок, - УНІАН).

"Два таких вибухи наднових були помічені в галактиці NGC 4666 протягом останнього десятиліття - один у 2014 році, а інший у 2019 році. Нещодавно було визначено, що зірка, яка стала надновою в 2019 році, у 19 разів більша за наше Сонце", - розповіли в ESA.

Астрономи зазначають, що на піку наднові часто є найяскравішим джерелом світла у своїх галактиках, сяючи настільки яскраво, що їх можна побачити чітко в усьому Всесвіті.

"Наднова 2014 року в NGC 4666 все ще активна на показаному фото, але через 900 днів після свого піку наднова згасла й виглядає як ще одна зірка в цій галактиці", - розповіли науковці.

Попри те, що потік перегрітого газу, що виходить із NGC 4666, дійсно величезний за своїми масштабами - на десятки тисяч світлових років - він невидимий на показаному фото. Завдяки надзвичайно високій температурі супервітру він виділяється як шлейф, що світиться в рентгенівських або радіоспостереженнях, але він не зображається на видимих ​​довжинах хвиль, які ловить ширококутна камера Wide Field Camera 3 (WFC3) телескопа Hubble.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій