За кожною дивовижною фотографією, зробленою вченими, стоїть власна астрономічна історія.

Космічна рентгенівська обсерваторія NASA під назвою "Чандра" вивела людство на новий рівень пізнання космосу, оскільки буквально бачить його наскрізь в рентгенівському випромінюванні.

Поєднуючи знімки, зроблені "Чандрою", з фотографіями в інших хвильових діапазонах, астрономи змогли в кольорі і високій роздільній здатності розглянути віддалені космічні об'єкти в динаміці, повідомляє Бі-бі-сі.

Знімки, які були поєднані з фотографіями "Чандри", зробили оптичні і радіотелескопи, що покривають майже весь спектр. За кожною дивовижною фотографією, зробленою вченими, стоїть власна астрономічна історія.

Симбіотична зірка [клас подвійних зірок] R Aquarii в сузір'ї Водолія (представлена фіолетовим кольором на рентгенівському знімку телескопа "Чандра" і червоним з блакитним - на фото телескопа "Хаббл") - це насправді союз білого карлика і червоного гіганта, що злилися в смертельному танці за 650 світлових років від Землі. Кінець гіганта вже близький: зірка втратила більшу частину своєї маси і тепер пульсує в агонії з яскравістю, що в тисячу разів перевищує яскравість Сонця.

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Білий карлик - по суті вже мрець, він витратив все своє ядерне паливо і тепер немов зомбі висмоктує матерію гіганта, тому на його поверхні час від часу відбуваються термоядерні вибухи жахливої сили. Вони викидають цю матерію ще далі в космос.

Кассіопея А, яка знаходиться "всього" в 11 тис. світлових років від нас - це один з найбільш вивчених космічних об'єктів Чумацького Шляху.

На фото залишків супернови, чим, власне, і є Кассіопея А, поєднані рентгенівські знімки "Чандри", дані групи радіотелескопів в США Надвелика антенна решітка (темно-фіолетовий, блакитний і білий), і результати оптичних спостережень телескопа "Хаббл" (помаранчевий колір).

Знімки в різних діапазонах дають уявлення про те, що відбувається всередині хмари, яка розширюється, і яка складається із залишків мертвої зірки.

На цьому знімку видно відразу два різних ефекти, вироблених мертвою зіркою PSR B2224 + 65. Рожевий шлейф - це рентгенівське випромінювання, яке випускають полюси нейтронної зірки-пульсара. Джерело випромінювання - ядро пульсара, що стиснулося в результаті гравітаційного колапсу.

Але PSR B2224 + 65 - це ще й тікаюча зірка, тобто зірка, яка рухається з аномально високою швидкістю (близько 1600 км за секунду) по відношенню до навколишнього міжзоряного середовища. Цей рух сам створив унікальне міжзоряне середовище, яке нагадує з вигляду гітару, так що астрономи навіть назвали це явище Туманністю гітари.

Одними з найбільш "густонаселених" космічних об'єктів у Всесвіті вважаються скупчення галактик. У таких скупченнях можуть бути тисячі галактик, що взаємодіють одна з одною завдяки гравітаційним силам.

Абель 2597 - одне з таких скупчень, розташованих приблизно за мільярд світлових років від Землі, і саме багатохвильова астрономія допомогла вченим краще зрозуміти, як поводиться надмасивна чорна діра, розташована в центральній галактиці цього скупчення.

Астрономам вдалося зафіксувати, як ця діра викидає гарячі фонтани молекулярного газу, який у міру охолодження під впливом гравітаційних сил засмоктується назад в чорну діру.

А на цьому знімку видно дві галактики, що злилися в одну під назвою NGC 4490, або галактика Кокон. Коли Кокон зняли в різних хвильових діапазонах, астрономи виявили в його центрі відразу два ядра - дві надмасивних чорних діри, одну з яких можна виявити у видимому оку діапазоні, а друга помітна тільки в інфрачервоному.

Подвійне ядро - це і є результат злиття двох галактик, але і це теж не назавжди. Рано чи пізно чорні діри зіллються в одну, утворивши справжнього монстра.

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