Туди не заходять навіть верблюди: вчені виявили доісторичне кладовище посеред Сахари

Там знайдено сотні скелетів, деяким із них понад 10 000 років.

У глибині пустелі Сахара знаходяться сотні стародавніх людських скелетів, які лежать там уже тисячі років. Групи археологів вирушили на це місце і з'ясували, кому ж належали останки.

Місцевість під назвою Тенере відрізняється суворим ландшафтом. Кочовничі легенди називають цей регіон "місцем, куди бояться заходити верблюди", і ця репутація цілком заслужена. Крім сліпучих піщаних бурь і пекучої спеки в 49°C, територія велика, безплідна і в основному позбавлена доріг, пише Iflscience.

Чим примітний Тенере

Незважаючи на небезпеки, Тенере приваблював вчених з 1950-х років, оскільки він розташований над одним із найбагатших родовищ динозаврів в Африці.

У 2000 році група під керівництвом палеонтолога Пола Серено з Чиказького університету вирушила в дюни на пошуки доісторичних тварин. Серено вже був відомий відкриттям низки нових видів динозаврів у цьому регіоні протягом 1990-х років. Але тоді його команда натрапила на останки людей, а також на уламки кераміки, намиста, наконечники стріл та інші кам'яні артефакти.

"Все це просто лежало на піску, куди не глянь", – прокоментував Серено цю знахідку.

Це місце стало відомим як Гоберо. У ході подальших розкопок стало очевидно, що це кладовище містило близько 200 людських скелетів, а також тисячі артефактів. Деякі з найдавніших останків датуються приблизно 8000 роком до н. е., хоча кладовище використовувалося протягом тисяч років.

Наявність кладовища в пустелі Тенере, одній з найважкодоступніших частин Сахари, здається вкрай незвичайною в XXI столітті. Однак його незвичайне розташування стає більш зрозумілим, якщо врахувати, що воно було засноване в епоху "Зеленої Сахари", коли мусони перетворили пустелю на пишний ландшафт з озерами, бегемотами та крокодилами.

Особливості Сахари

Сахара перебуває під впливом циклічної трансформації, яка змінює клімат від посушливого до вологого приблизно кожні 21 тис. років. Останній період, коли Сахара була зеленим лісом, відбувся між 15 000 і 5 000 років тому, якраз у той час, коли виник Гоберо. Протягом частини цього періоду Гоберо розташовувався поруч із величезним прісноводним озером, забезпечуючи людей, які опинилися тут, водою, рибою та засобами до існування.

Хто жив у Гоберо

Але протягом цього періоду клімат Сахари коливався – і ця закономірність відбилася на культурах людей, що жили в Гоберо. Приблизно в 7700 році до н. е. це місце зайняли мисливці-рибалки, які заснували найстаріше відоме кладовище в Сахарі, але були змушені покинути його через тисячолітню посуху між 6200 і 5200 роками до н. е. Коли дощі нарешті повернулися, їх місце зайняла інша група. Однак і їхнє життя було перерване, коли близько 5000 років тому Сахару охопила посуха.

Ці дві групи не тільки мали різні культури, але й відрізнялися вражаючими фізичними особливостями. Перші були міцними та потужними, тоді як другі були помітно стрункими. І все ж, якимось чином, обидві групи обрали одну й ту саму землю для поховання своїх померлих.

"На перший погляд, важко уявити собі дві більш біологічно різні групи людей, які ховають своїх померлих в одному й тому ж місці. Найбільша загадка полягає в тому, як їм, схоже, вдалося це зробити, не порушивши жодної могили", - прокоментував член дослідницької групи Кріс Стояновскі, біоархеолог з Університету штату Арізона.

Які таємниці може зберігати Сахара

Можливо, Гоберо – це лише початок історії. Сахара – це постійно мінливий ландшафт дюн, за розмірами майже рівний континентальній території США, і більша її частина ніколи не була досліджена. Якщо таке незвичайне місце, як Гоберо, могло залишатися невідкритим тисячоліттями, поки його не виявили мисливці за динозаврами, то пустеля майже напевно зберігає ще більше секретів.

