Розрізаний ніби лазером: вчені не змогли розгадати таємницю каменю Аль-Наслаа

Формування Аль-Наслаа залишається загадкою, у дослідників є лише деякі припущення з цього приводу.

В оазі Тайман в Саудівській Аравії є одне з найзагадковіших геологічних утворень на Землі - на двох майже ідеальних постаментах знаходиться величезний валун діаметром близько 9 м, ідеально розколотий надвоє.

Розкол настільки прямий, що здається, ніби його вирізали лазером, а скеля не нахилилася і не закрила розрив. Через це здається, ніби камені левітують, тому не дивно, що деякі поспішили припустити, що це робота чогось позаземного, пише Iflscience.

Відзначається, що камінь Аль-Наслаа - це не просто дивно виглядаючий камінь, це ще й петрогліф.

Петрогліфи - це зображення, створені шляхом вирізання або гравіювання на поверхні каменю. На поверхні Аль-Наслаа можна побачити зображення арабських коней, гірських козлів і людей. Точний час створення цих зображень невідомий, але вважається, що піщаникові камені датуються тисячами років.

Як Аль-Наслаа розколовся надвоє

Існує кілька теорій, що пояснюють, чому Аль-Наслаа розколовся навпіл. Одна з версій полягає в тому, що порода розташована на лінії розлому, і розкол утворився в результаті зміщення ґрунту під породою.

Утворена тріщина могла потім стати свого роду тунелем для піщаних поривів вітру. У міру того, як піщинки проходили через щілину протягом тисяч років, вони могли ефективно відшліфувати нерівну тріщину.

Інша теорія полягає в тому, що об'єкт міг тріснути через вивітрювання в результаті циклів замерзання і відтавання. Якщо в якийсь момент в давній історії в невелику тріщину потрапила вода, вона могла замерзнути і розширитися, поступово збільшуючи тріщину і підвищуючи ймовірність подальшої ерозії в результаті циклів замерзання і відтавання. Якщо ж погода знову потеплішає, весь лід зникне, залишивши ідеально рівну тріщину в піщаній породі.

Що стосується дивних постаментів, на яких стоїть Аль-Наслаа, то вони досить поширені в пустельних ландшафтах. Відомі як грибоподібні камені, вони зазвичай є результатом вивітрювання під впливом сильних вітрів або льодовикової активності.

Чи могли люди створити Аль-Наслаа

Можливо, що люди могли спробувати створити цю тріщину. Прості металеві інструменти могли б розколоти камінь по центру, але навіщо комусь це знадобилося? Це вже інше питання.

Видання припустило, що стародавні цивілізації створили цю незвичайну скельну скульптуру як географічний орієнтир, місце релігійного значення або ранній зразок мистецтва.

