Вчені знайшли мумію чоловіка, який помер в результаті нещасного випадку на шахті понад тисячу років тому

В ході аналізу мумії дослідники виявили, що чоловікові на момент смерті було від 25 до 40 років.

Муміфіковані останки чоловіка віком 1100 років свідчать про те, що він, ймовірно, загинув в результаті нещасного випадку на стародавньому родовищі бірюзи в Чилі. Про це пише Live Science.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в Міжнародному журналі остеоархеології, великі сліди тупої травми, виявлені на скелеті чоловіка, вказують на те, що він помер в результаті обвалу гірських порід або шахтного розвалу.

Відзначається, що природно муміфіковане тіло, а також похоронні приналежності, в тому числі лук і стріли, а також набір для вживання галюциногенних наркотиків, були спочатку виявлені в 1970-х роках в районі, розташованому недалеко від доіспанського родовища бірюзи в північному чилійському місті Сальвадор, посеред пустелі Атакама. Видимий перелом кістки лівої гомілки мумії вказував на те, що чоловік міг "потрапити в аварію", проте повний аналіз тіла був завершений тільки в 2023 році.

Каталіна Моралес і Франсіско Гаррідо, археологи з Національного музею природної історії в Сантьяго, використовували комп'ютерну томографію і рентгенівські знімки, щоб виявити найдрібніші деталі великої травми, яка, ймовірно, призвела до смерті чоловіка. Вони повідомили:

"Ймовірно, шахтар спустився в шахту і використовував кам'яні молотки, щоб добути бірюзу з навколишньої породи".

Цікаво, що в ході аналізу мумії дослідники виявили, що чоловікові на момент смерті було від 25 до 40 років. Радіовуглецевий аналіз показав, що вона датується періодом між 894 і 1016 роками нашої ери, що відносить її до початку пізнього проміжного періоду в центральних Андах, між імперією Варі і піднесенням імперії інків.

Травми, отримані чоловіком

За словами вчених, на верхній частині хребта чоловіка були виявлені численні незагоєні переломи. У нього також були переломи ребер, лопатки і ключиці, що вказує на "сильний удар по великій області" верхньої частини спини, показуючи, що "верхня ліва частина грудної клітки прийняла на себе основний удар". Удар змістив кілька хребців і зруйнував грудну клітку.

Крім того, дослідники виявили перелом біля основи хребта, який був результатом первинної травми верхньої частини спини. Вони написали:

"Травми верхньої і нижньої частин хребта зазвичай пов'язані з серйозним пошкодженням спинного мозку і високою смертністю".

Важливо, що на черепі, шиї та руках чоловіка не було виявлено жодних пошкоджень, що вказує на те, що удар стався, коли чоловік перебував у положенні головою вниз. Можливо, він активно займався видобутком корисних копалин або намагався захистити голову руками, коли на нього впав важкий предмет зверху. Подібні травми спостерігаються у людей, які постраждали від землетрусів, а також при виробничих травмах у лісовій, будівельній та гірничодобувній промисловості.

Як видобували бірюзу в той час

За словами дослідників, видобуток бірюзи в пустелі Атакама практикувався протягом двох тисячоліть. Шахтарі використовували спеціальне обладнання - включаючи кам'яні молотки, дерев'яні та кам'яні лопати і кошики - для видобутку напівдорогоцінного каменю і доставки його в табір, де бірюза перетворювалася на намистини. Багато з цих намистин потім продавалися або обмінювалися вздовж великої доіспанської інкської дорожньої системи.

Більшість стародавніх бірюзових шахт були відкритими і неглибокими, тому шахтарі не носили захисне спорядження. Однак, за словами дослідників, шахта в Сальвадорі була однією з небагатьох, в якій були підземні галереї.

"З огляду на археологічний контекст, ця людина, ймовірно, загинула під час видобутку бірюзи, коли камінь впав їй на спину зі стелі шахти. Але необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти умови життя стародавніх шахтарів", - зазначили вчені.

