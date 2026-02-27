На одному з континентів знайшли величезні поклади міді, золота та інших корисних копалин

Видобуток корисних копалин на замерзлому континенті на даний момент заборонений.

Корисні копалини мають важливе значення для світової економіки, тому їх шукають у кожному куточку планети. Завдяки глобальному потеплінню в найближчі десятиліття Антарктида втратить крижаний покрив, оголивши поклади міді, заліза, золота, срібла, платини та кобальту.

Видання The New York Times пише, що міжнародний договір забороняє видобуток корисних копалин в Антарктиді, проте країни можуть пропонувати зміни, починаючи з 2048 року.

Два регіони Антарктиди мають найбільш перспективні родовища корисних копалин: Антарктичний півострів і Трансантарктичні гори. На півострів претендують Чилі, Аргентина і Великобританія, а на гірський хребет – Австралія і Нова Зеландія. Всі територіальні претензії на Антарктиду були призупинені Антарктичним договором 1959 року і не визнаються іншими країнами.

Вчені у своєму дослідженні припускають, що підвищення температури призведе до подальшого стоншення льоду. У дослідженні розглянули кілька сценаріїв, щоб визначити, яка частина суші звільниться від льоду, з урахуванням глобальних температур, підвищення рівня моря вздовж узбережжя і того, наскільки може піднятися суша після танення льоду.

За помірним сценарієм танення льоду до 2300 року буде оголено близько 36260 квадратних кілометрів Антарктиди, а за сценарієм інтенсивного танення льоду ця цифра збільшиться до приблизно 120690 квадратних кілометрів.

Згідно з дослідженням, підвищення глобальної температури і відступ крижаного покриву оголять від 12 до 25 мільйонів метричних тонн родовищ тільки однієї міді на Антарктичному півострові.

Згідно з січневим звітом S&P Global, фінансової аналітичної компанії з Нью-Йорка, глобальний попит на мідь в даний час становить 28 мільйонів метричних тонн і, у міру зростання попиту на електроенергію, до 2040 року, як очікується, збільшиться до 42 мільйонів метричних тонн.

Професор Інституту морських і антарктичних досліджень Університету Тасманії Тоні Пресс попередив, що пошук корисних копалин на континенті без морських портів і доріг буде складним. За його словами, для комерційного видобутку корисних копалин необхідна холодна погода, щоб переміщати гірничодобувні машини по суші і через річки.

Прес також зазначив, що глобальне потепління призводить до відколювання більшої кількості айсбергів від льодовиків уздовж узбережжя Антарктиди, що робить Південний океан більш небезпечним для суден.

