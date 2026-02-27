Сікорський різко розкритикував 'антиукраїнський психоз' Орбана

Польський міністр закордонних справ засудив антиукраїнську риторику Орбана та закликав експертів ЄС перевірити пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко оцінив позицію прем’єра Угорщини Віктор Орбан щодо України.

Виступаючи 26 лютого у Сеймі, Сікорський наголосив, що звинувачення Будапешта через зупинку нафтопроводу "Дружба", який було пошкоджено російськими обстрілами, мають оцінювати експерти ЄС, а не угорський уряд.

"Це питання має бути вирішене. Експерти ЄС повинні поїхати туди та достовірно оцінити: це політика чи російський удар", – сказав Сікорський, додавши, що бачив фотографії пошкодженого трубопроводу під час поїздки до Києва.

Він також підкреслив, що всі вимоги Орбана будуються на антиукраїнській риториці.

"У ЗМІ, контрольованих угорським урядом, нагнітається антиукраїнський психоз. Це відчайдушні кроки популістського уряду, який будує свою політику на атаках проти жертви агресії", – заявив польський міністр.

Сікорський додав, що не впізнає свого колишнього колегу по коледжу, зазначивши: "Він навчався в моєму коледжі – до речі, за стипендією Сороса".

Напруга між Україною та Угорщиною

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна викликала посла Угорщини до МЗС, де нібито зізналася, що тримає трубопровід "Дружба" з "політичних міркувань". Ба більше, він також заявив, що Україна нібито поставила умову, що готова відновити постачання нафти до Угорщини в обмін на зброю та гроші.

В Українському МЗС спростували ці звинувачення Угорщини. Речник відомства Георгій Тихий у коментарі журналістам назвав заяви Петера Сіярто "брехливими", і такими, які "повністю спотворюють зміст зустрічі" з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України.

