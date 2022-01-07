За допомогою програми можна легко змінити дизайн машини.

Німецький автовиробник BMW представив перший у світі автомобіль, що змінює колір.

Машину показали на виставці Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасі, передає Reuters.

У концептуальному авто, що отримало назву BMW iX Flow, використовується електронний папір (також відомий як E-Ink, електронне чорнило) - технологія відображення інформації, розроблена для імітації звичайного друку на папері та заснована на явищі електрофорезу. Її застосовують в електронних книгах.

"Це справді енергоефективна зміна кольору з використанням технології E-Ink. Отже, ми взяли цей матеріал - схожий на товстий папір - й наше завдання полягало в тому, щоб нанести його на тривимірний об'єкт, такий як автомобілі", - розповіла інженер-дослідник BMW Стелла Кларк.

Під впливом електричних сигналів, керованих додатком на телефоні, матеріал переносить на поверхню різні пігменти, в результаті чого автомобіль набуває іншого відтінку або дизайну, наприклад, з'являються гоночні смуги.

Читайте такожУкраїнець самотужки перетворив старенький Opel на електрокар (відео)За словами Кларк, у майбутньому змінами можна буде керувати за допомогою кнопки на приладовій панелі автомобіля або, можливо, навіть за допомогою жестів.

"У жаркий сонячний день, як сьогодні, ви можете переключити колір на білий, щоб відбивати сонячне світло. У холодний день ви можете переключити його на чорний, щоб поглинати тепло", - також зазначила Кларк.

У компанії кажуть, що підтримування кольору, обраного водієм, не енерговитратне. Поки що автомобіль підтримує зміну між білим і сірим кольорами.

Раніше УНІАН писав про те, як німецька автомобільна компанія Mercedes-Benz розробила пристрій, що дозволяє керувати машиною за допомогою думок.

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