У руїнах давньоримського міста Помпеї археологи виявили стародавню закусочну, що подавала городянам фаст-фуд. Будівля добре збереглася - науковці знайшли фрески і посуд.
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Як повідомляє CNN, заклад відомий як термополій - так у римлян називалися трактири і бари.
Зазначається, що в древніх ємностях, які використовувалися шинкарями, дослідники знайшли залишки їжі.
Фасад закладу прикрашений яскравими фресками. Деякі зображують тварин, м'ясо яких подавали клієнтам. Зокрема - курчат і качок.
Крім того, археологи знайшли бронзовий кубок для пиття, відомий як патера, керамічні ємності для кухні, винні фляги і амфору.
Фотографії знахідок опубліковані на сторінці археологічного парку Помпеї в Facebook.
Помпеї - довідка
- Давньоримське місто Помпеї знаходилося недалеко від сучасного Неаполя. У 79-році н. е. було поховано під шаром вулканічного попелу в результаті виверження вулкану Везувій.
- Зараз на базі розкопок міста діє музей під відкритим небом. Внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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