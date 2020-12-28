Заклад заманював відвідувачів яскравими фресками, подавав закуски та алкоголь.

У руїнах давньоримського міста Помпеї археологи виявили стародавню закусочну, що подавала городянам фаст-фуд. Будівля добре збереглася - науковці знайшли фрески і посуд.

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Як повідомляє CNN, заклад відомий як термополій - так у римлян називалися трактири і бари.

Зазначається, що в древніх ємностях, які використовувалися шинкарями, дослідники знайшли залишки їжі.

Фасад закладу прикрашений яскравими фресками. Деякі зображують тварин, м'ясо яких подавали клієнтам. Зокрема - курчат і качок.

Крім того, археологи знайшли бронзовий кубок для пиття, відомий як патера, керамічні ємності для кухні, винні фляги і амфору.

Фотографії знахідок опубліковані на сторінці археологічного парку Помпеї в Facebook.

Помпеї - довідка

Давньоримське місто Помпеї знаходилося недалеко від сучасного Неаполя. У 79-році н. е. було поховано під шаром вулканічного попелу в результаті виверження вулкану Везувій.

Зараз на базі розкопок міста діє музей під відкритим небом. Внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Автор: Дмитро Захаров