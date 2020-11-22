Археологи знайшли тіла двох жертв виверження Везувію, яке знищило Помпеї близько двох тисяч років тому. Імовірно, знайдені останки в майже ідеальному стані належать пану і його рабу.
Читайте такожУ Єгипті знайшли більше сотні 2500-річних саркофагів з муміями (фото)Про це повідомляє The Guardian.
Вважається, що двоє чоловіків уникли загибелі на початковій фазі виверження, але в підсумку, на наступний день, їх знесло пірокластичним потоком. Вони загинули від теплового удару, про що свідчать положення їхніх рук та ніг.
Загиблих знайшли на околиці Помпеїв. Там же у 2017 році археологи виявили стайню з останками трьох запряжених коней.
За даними експертів, рабом був молодий чоловік віком від 18 до 25 років, у нього від важкої фізичної праці були здавлені хребці. Вік його пана - 30-40 років. Обидва були одягнені в туніки.
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Помпеї, де жило понад 20 тисяч осіб, були знищені в 79 році нашої ери. Вважається, що при виверженні Везувію загинуло близько двох тисяч осіб. Півтори тисячі загиблих знайдені.
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