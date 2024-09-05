Під час нещодавньої експедиції археологи розкопали середньовічне житло в Дебневому, яке сильно постраждало від пожежі.

Археологи в Болгарії виявили п'ять золотих монет, датованих часом імператора Юстиніана Великого (правив з 527 по 565 рр. н. е.). Хоча знаходити монети під час розкопок - звична річ, ці були знайдені на підлозі будинку X століття, що дає змогу припустити, що середньовічні мешканці будинку зберігали монети як свого роду реліквію або артефакт.

Монети були знайдені в серпні під час археологічних розкопок у селі Дебнево на півночі Болгарії. Розкопки в Дебнево і прилеглій фортеці, побудованій на початку V століття, тривають із 2019 року, і археологи наразі виявили рештки великого поселення IV-III століть до н.е., а також свідоцтва проживання людей із IV до VI століття н.е., коли ця територія була частиною Візантійської імперії, пише Live Science.

Під час нещодавньої експедиції археологи розкопали середньовічне житло в Дебнево, яке сильно постраждало від пожежі. Мешканці, мабуть, покинули свій будинок після пожежі в X столітті, і команда виявила залізні інструменти, зокрема два серпи і дві сокири; пряжку для ременя; керамічні судини; і три бронзові кільця - на додачу до п'яти золотих монет, які були приблизно на 400 років старші за будинок.

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Монети були викарбувані під час правління Юстиніана Великого, за якого Візантійська імперія досягла найбільшого географічного розширення в середині шостого століття, після падіння Західної Римської імперії. Спадщина Юстиніана включає в себе публікацію зводу римських законів, а також розвиток нових стилів мистецтва та архітектури, які стали відомі як візантійські. Однією з цілей Юстиніана було "відновити імперію римлян", чого він досяг, відновивши контроль над західноєвропейськими і північноафриканськими провінціями.

Усі п'ять монет одного типу: "треміссіс" - невелика золота монета номіналом в одну третину "соліда" - на якій зображено імператора в перлинній діадемі спереду, а на звороті уособлено уособлення Перемоги, яке тримає вінок у правій руці та хрест і глобус у лівій. Напис на лицьовому боці говорить "Наш пан Юстиніан Вічний Август", відсилання до першого римського імператора, чиє ім'я пізніше використовувалося для позначення всіх імператорів, а на звороті написано "Перемога Августів". Дві монети, ймовірно, згорілі в пожежі, що знищила будинок, злиплися.

"Житло було побудовано на залишках ранньовізантійської будівлі. Тому ми припускаємо, що монети були знайдені під час будівництва ранньосередньовічного житла. Наша робоча гіпотеза полягає в тому, що власники зберігали монети через цінність золота", - повідомив керівник експедиції Стиліян Іванов, археолог Національного археологічного інституту з музеєм при Болгарській академії наук.

Новини археології - деталі

Студент-археолог із Данії виявив "вражаючий срібний скарб" епохи вікінгів, який розкриває більше інформації про ранню скандинавську торгівлю та економіку.

Зокрема 22-річний Густав Бруунсгаард з Орхуського університету знайшов сім срібних браслетів під час прогулянки з металошукачем у полі біля Ельстеда (Велика Британія), де раніше завдяки розкопкам було виявлено сліди поселень епохи вікінгів.

За словами експертів, скарб, вагою понад півкілограма, датований дев'ятим століттям, міг становити "значну цінність" у період ранньої епохи вікінгів у Скандинавії між 793 і 1066 роками нашої ери.

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