Дата напису - перша половина або середина шостого століття до нашої ери.

Професор історії та археології Стародавньої Греції в Університеті штату Пенсільванія Марк Манн заявив, що розшифрував стародавній, сильно пошкоджений напис на 2600-річному пам’ятнику в Туреччині.

Як пише Live Science, на цьому пам'ятнику вигравірувано зображення левів і сфінксів. Він відомий як "Арслан Кая", що перекладається як "левова скеля".

Виявилось, що на пам'ятнику написано ім’я "Матеран" - фрігійської богині, яка процвітала на території сучасної Туреччини приблизно з 1200 по 600 рік до нашої ери. Люди, які тоді жили, знали її "просто як Матір". було багато стародавніх культур, які шанували її.

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"Греки знали її як Матір богів", — сказав Манн, зазначивши, що римляни називали її "Magna Mater" або "Велика мати".

У своїй статті в журналі Kadmos він зазначив, що пам'ятник було побудовано, коли королівство Лідія, яке дуже поважало Матеран, могло панувати на цій території.

Пам’ятник сильно пошкоджений атмосферними впливами та грабіжниками, тому напис надзвичайно важко прочитати. Дискусії навколо цього об'єкта точилися з 19 століття. Щоб розгадати таємницю, Манн детально сфотографував напис при хорошому освітленні, а також вивчив більш старі фото та відео напису.

На думку дослідника, Ім'я Матерана, ймовірно, було частиною більшого напису, який пояснював, хто замовив напис і ким була богиня. Манн також вивчив різні стилістичні деталі пам’ятника, які підтверджують дату напису першою половиною або серединою шостого століття до нашої ери.

Водночас викладач Практичної школи передових досліджень у Франції Ростислав Орешко, який провів широке дослідження фрігійських написів, але не брав участі в роботі Манна, сказав, що ця робота не пропонує нової інтерпретації.

"Стаття Мунна в Kadmos не пропонує щось радикально нове щодо напису, вона просто пояснює читання. Читання Матеран, що відноситься до відомої фрігійської богині, було запропоновано ще в 19 столітті", — сказав Орешко, зазначивши, що висновки Манна підтверджують цю інтерпретацію.

Дебати навколо напису тривають.

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Раніше у США палеонтологи виявили скам'янілість "мешканця боліт", який жив ще за часів динозаврів. Цей ссавець мав розмір приблизно, як ондатра, та міг бігати по болотах.

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