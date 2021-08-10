Вчені знайшли меч нещодавно - в червні 2021 року.

Археологи знайшли унікальний меч у Тернопільській області.

Про це повідомляється на сторінці Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy у Facebook.

"Есток доби прекрасної Бони Сфорци Міланської з під Кременця. Вірогідно північноіталійської роботи", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що меч було знайдено зовсім нещодавно – у червні 2021 року. Незабаром його планують показати на виставці, присвяченій козацтву часу Гетьмана Сагайдачного та 400-річчю битви під Хотином.

"Постать самої Бони заслуговує на окрему розповідь. І це не про зброю. Тож насолоджуйтесь цим рідкісним артефактом", - зазначили у групі.

Бона Марія Сфорца д'Арагона - ким вона була

Бона Марія Сфорца (2 лютого 1494 -19 листопада 1557) - Велика Княгиня Литовська, Руська і Жемайтійська. Була дружиною короля Сигізмунда I Старого.

За походженням герцогиня Міланська, неаполітанська принцеса, дочка міланського герцога Джан Галеаццо Сфорца та Ізабели Арагонської.

На території Королівства Польського і Великого князівства Литовського і Руського володіла замками, зокрема, у Кременці, де знайшли меч. Там вона заклала шпиталь, надала фундуші для римокатолицької парафії. А 4 квітня 1536 року Сигізмунд I Старий передав кременецький замок з селами дружині Боні.

Королева Бона володіла Кременецькою волостю з 1536 по 1556 роки.

Автор: Денис Прядко