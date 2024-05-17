На першому поверсі тримали тварин, а на другому була майстерня.

На місці археологічних розкопок Тоссаль-де-Балтарга, комплексі городищ залізного віку, у східних Піренейських горах Іспанії археологи зробили захопливе відкриття. Вчені виявили будівлю, яка була зруйнована пожежею 2200 років тому. Про це повідомляє Newsweek.

Як повідомляється, будівлю разом і загалом поселення було знищено пожежею, яка, як вважають, сталася в другій половині III століття до нашої ери. Незважаючи на трагедію, збереглася значна кількість археологічних знахідок, зокрема органічні матеріали. Останки, що збереглися в двоповерховому корпусі G, включають насіння, деревне вугілля та рештки тварин.

"У нас не так багато прикладів такого роду будівель залізного віку з таким обсягом збережених решток", - розповіла одна з дослідників.

Відео дня

Як повідомляється, археологи встановили, що споруду використовували для різних цілей і що жителі поселення займалися різноманітною економічною діяльністю, ефективно використовуючи місцеві ресурси.

Під час дослідження команда виявила, що верхній поверх цієї будівлі був розділений на приміщення для приготування їжі та виробництва текстилю. На нижньому поверсі була стайня, де збереглися рештки чотирьох овець, кози та коня. А наявність металевого вудила може свідчити про те, що на коні їздили власники будівлі.

Згідно з дослідженням, на верхньому поверсі дослідники виявили численні веретена і гирі для ткацьких верстатів, які використовували для прядіння і плетіння вовни овець і кіз, що жили внизу.

На верхньому поверсі також було виявлено їстівні зерна вівса і ячменю, а також деяке кухонне приладдя, в якому збереглися сліди молока і тушкованої свинини. Археологи також знайшли залізну кирку і золоту сережку.

Біля входу на перший поверх будівлі знайшли обгорілу деревину. Учені припускають, що тварини могли опинитися в пастці та загинути під час пожежі.

"Це могла бути просто несподівана локальна пожежа. Але наявність захованої золотої сережки вказує на очікування місцевим населенням якоїсь загрози, ймовірно приходу ворога. Крім того, утримання такої великої кількості тварин у невеликому приміщенні передбачає очікування небезпеки", - кажуть науковці.

Нагадаємо, раніше археологи виявили таємничий "вхід" біля піраміди Хеопса, а на зруйнованій базі Гітлера виявили скелети без рук і ніг.

Вас також можуть зацікавити новини: