Наскельні малюнки корінних жителів Австралії розкрили правду про тасманійських тигрів (фото)

В Австралії археологи виявили наскельні малюнки корінних жителів, яким вже кілька століть, що зображують тасманійських дияволів і нині вимерлого тасманійського тигра. Про це пише Live Science.

Отримані дані дозволяють припустити, що тасманійський тигр міг існувати на материковій частині Австралії набагато довше, ніж вважалося раніше.

У заяві вчених йдеться, що в Арнемленді, на півночі Австралії, було виявлено близько 14 нових наскельних малюнків тасманійського тигра (Thylacinus cynocephalus), м'ясоїдної сумчастої тварини, також відомої як тасманійський тигр, і два зображення тасманійського диявола (Thylacinus cynocephalus).

Арнемленд управляється корінним населенням регіону, і, маючи населення близько 16 000 осіб, регіон відрізняється відносно низькою щільністю населення та добре збереженим навколишнім середовищем.

Вважається, що тасманійський тигр вимер на материковій частині Австралії близько 3000 років тому. Однак сумчасті вижили на острові Тасманія до 1936 року, коли останній задокументований екземпляр помер у зоопарку.

Є твердження, що цей вид досі мешкає на Тасманії, але ці повідомлення ніколи не були підтверджені. Тасманський диявол зараз вимер на материковій частині Австралії, але все ще мешкає на острові Тасманія. Колись диявол також жив в Арнемленді.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Archaeology in Oceania, тасманійський тигр міг існувати на материковій частині Австралії ще майже 1000 років тому. Команда вчених написала:

"Нові задокументовані твори мистецтва - деяким із яких може бути менше 1000 років - дозволяють припустити, що ці види виживали в північних регіонах довше, ніж вважалося раніше".

Зазначається, що одне із зображень тасманійського диявола було виявлено у 2023 році на наскельній дошці з фігурами людей та інших тварин. Зображення тасманійського диявола має довжину 0,4 метра, а поверх нього намальований сом-угрех (Tandanus tandanus). У нього міцне і коротке тулуб, округла голова з "виразними вусами" і задні лапи, схожі на собачі, відзначають дослідники.

Інше зображення тасманійського диявола було довшим, 0,6 метра, і мало злегка прочинену пащу, що оголювала його гострі зуби. На його лапах також була намальована риба.

Тим часом зображення тасманійського тигра представляють собою тварину, схожу на собаку, зі смугами, округлими вухами та довгою мордою. Найдовше зображення сягає 1,4 метра в довжину. На деяких малюнках тигр зображений зі своїми смугами, на інших - без них. Це вказує на те, що стародавні художники не завжди обтяжували себе зображенням смуг, йдеться у статті дослідників.

Деякі з нещодавно виявлених наскельних малюнків зображують тасманійських тигрів, намальованих каоліном (також відомим як трубчаста глина), білим пігментом, який, як правило, тримається не так довго, як інші кольори, наприклад, червона охра, пишуть дослідники у своєму дослідженні. Це піднімає питання про те, чи могли люди, які створили деякі з цих зображень, жити в пізніший час і дійсно бачити тасманійського тигра в північній Австралії. Перший автор дослідження Пол Такон, професор антропології та археології і завідувач кафедри досліджень наскельного мистецтва в Університеті Гріффіта в Австралії, заявив:

"Художники, які створили пізніші малюнки, можливо, бачили справжніх живих тасманійських тигрів, і деякі з цих істот могли довше виживати в Арнемленді. Як альтернатива, художники могли надихатися більш ранніми малюнками".

Культурна спадщина

Важливо, що до цього дослідження на материковій частині Австралії налічувалося близько 150 підтверджених наскельних малюнків тасманійських тигрів і 23 відомих малюнки тасманійських дияволів.

"Різниця в кількості наскельних зображень припускає, що тилацини були більш поширені та мали більше культурне значення на материковій частині Австралії, ніж тасманійські дияволи", - написали дослідники.

Команда працює з аборигенськими громадами, щоб краще зрозуміти, яке значення тасманійський тигр і тасманійський диявол мали для їхніх предків.

"Згідно з усними переказами аборигенів, тасманійські тигри були вихованцями Райдужного Змія і жили в прибережних калюжах", - пояснили археологи.

Цікаво, що райдужні духи - це божества, пов'язані зі створенням світу та дощем у віруваннях австралійських аборигенів.

"Тілацин живе в західній частині Арнемленда не як привид з минулого, а як значуща істота, яка, як і раніше, актуальна в наші дні", - зазначили вчені.

