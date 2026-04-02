Вчені розкрили таємницю загадкових кілець у пустелі Сахара завдяки знімкам NASA

Довгий час вважалося, що кільця – це наслідок удару астероїда.

Завдяки знімкам NASA вчені розкрили справжнє походження гори Аркану, колосального масиву в пустелі Сахара, що складається з концентричних скельних кілець. Як пише indiandefencereview, це геологічне диво довгий час ставило дослідників у глухий кут, спочатку вважаючись результатом стародавнього удару астероїда. Однак нові дослідження показують, що масив набагато складніший за своєю структурою і причина його утворення знаходиться глибоко під поверхнею Землі.

Унікальне утворення

Гірський масив Аркану розташований у віддаленому пустельному регіоні Лівії. Структура простягається на вражаючі 15 миль (25 кілометрів), з виразними шарами магматичного базальту та граніту, що утворюють серію перекриваючихся кілець.

Спочатку вчені припускали, що ці скельні кільця є результатом удару великого астероїда, але недавні дослідження спростували цю теорію. За словами дослідників з Earth Observatory, багаторазові інтрузії вулканічної магми, які формували ландшафт протягом сотень мільйонів років, утворили серію перекриваючихся кілець, центри яких приблизно орієнтовані на південний захід.

Ці події, пов'язані з підйомом магми до поверхні, створили унікальне геологічне утворення, яке ми бачимо сьогодні.

Стародавні витвори мистецтва гори Аркану

На додаток до своєї приголомшливої геології, гора Аркану також зберігає скарбницю стародавніх творів мистецтва, що дозволяють зазирнути в минуле Сахари. Петрогліфи на стінах масиву зображують тварин, таких як корови, жирафи та людські фігури. Ці зображення, виявлені у 2003 році, свідчать про те, що масив був важливим місцем людської діяльності протягом тисячоліть.

Загадкове утворення "Капелюх"

Одним із найзахопливіших аспектів гори Аркану є величезний "капелюх", що спочиває на вершині масиву. Ця незвичайна структура, що складається з шаруватих пісковиків, вапняку та кварцу, створює разючий контраст із навколишніми скельними кільцями. Дослідники відзначають, що це утворення є унікальною геологічною особливістю, яка доповнює складну структуру масиву. Воно утворене шарами осадових порід, що витримали випробування часом, надаючи рідкісну можливість зазирнути в тектонічну історію Землі. За даними команди Earth Observatory, взаємодія магматичних і осадових порід у цьому регіоні свідчить про динамічні сили, які формували ландшафт Сахари протягом мільйонів років.

Раніше вчені виявили доісторичне кладовище посеред Сахари з сотнями скелетів, деяким з яких понад 10 000 років.

